Hoy hablamos de James Rodriguez y además comentamos la actualidad del fútbol y el béisbol local

James Rodriguez confirma que no regresará este año a Real Madrid C.F., pero no cierra la puerta en 2019. Bradley Wright-Phillips se mete an la historia del club de los 100 en la MLS. Hoy juega NYC FC en Orlando. Béisbol: Hablamos de Yankees y Mets, Céspedes queda fuera y Vladimir Guerrero ya está en Cooperstown.

Lo comentamos en TIEMPO EXTRA