Un médico de Nueva York acusado de ser supremacista blanco

Por el momento, al doctor no se le ha retirado la licencia, solo se le ha apartado de sus servicios

A un médico del Bronx ha sido puesto “fuera de servicio” mientras su hospital investiga sus supuestos puntos de vista y opiniones acerca de la supremacía blanca.

Según el Gothamist, en un artículo de Medium (que ha sido eliminado) se hacía referencia al Dr. Dov Bechhofer, radiólogo residente en Montefiore Medical Center, como un supremacista blanco. El artículo alegaba que Bechhofer era un supuesto comentarista prolífico en varios sitios web neonazis.

También alegó que promovió la creación de un etnoestato blanco a través de la deportación forzada de personas de color.

El sitio también informa que el artículo de Medium borrado afirmaba que Bechhofer tenía notables similitudes con un usuario de Internet con el nombre de ‘Dov’, incluidos sus orígenes, ocupaciones laborales y conexiones cuestionables con los nacionalistas blancos Jared Taylor y Spencer Quinn, entre otros.

Bechhofer también es supuestamente amigo de varios otros supremacistas blancos, según el autor anónimo del post, y parece haber estado entre los que apoyaron la marcha de la supremacía blanca de 2017 en Charlottesville que resultó en múltiples ataques y la muerte de un contramanifestante.

Montefiore Medical Center inmediatamente emitió una declaración de que han dejado a Bechhofer fuera de servicio hasta que se complete la exhaustiva investigación que se está llevando a cabo.

“Los puntos de vista expresados ​​en el artículo no reflejan de ninguna manera a Montefiore ni a nuestra misión, cómo nos comportamos o la atención que brindamos cada día”, dijo el comunicado.

En cuanto a Bechhofer, no admitió ni negó haber hecho las cosas alegadas en el artículo, sino que le dijo al Gothamist que “no voy a hablar de esto. No haré ninguna referencia en este momento”.

<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”en”><p lang=”en” dir=”ltr”>There is currently an incredibly vile white supremacist DOCTOR employed at Montefiore Medical Center in the Bronx. Read this article and see if you feel comfortable with Dov Bechhofer treating people of color, immigrants, and Jewish people. Spread wide. <a href=”https://t.co/RxdFjo4Qyk”>https://t.co/RxdFjo4Qyk</a></p>— New York City Antifa (@NYCAntifa) <a href=”https://twitter.com/NYCAntifa/status/1021415824031141888?ref_src=twsrc%5Etfw”>July 23, 2018</a></blockquote>

