Gobierno Trump está revocando pasaportes a este grupo de ciudadanos vulnerables

Un nuevo reporte alerta sobre la forma en que el gobierno del presidente de Donald Trump está revocando pasaportes a mujeres transgénero.

Un informe de Them reveló que varias mujeres transgénero recibieron notificaciones de la Oficina de Pasaportes de EEUU y se les revocó su pasaporte por no haber revelado que son mujeres transgénero.

Una de esas mujeres, una neoyorquina llamada Janus Rose, dijo que recibió una llamada de un centro de procesamiento de pasaportes y le dijeron que no deberían haberle permitido cambiar el sexo en su pasaporte y que la documentación médica que envió no era adecuada.

Rose dijo que la documentación que utilizó había sido considerada adecuada por años, y nunca se le había avisado que ya no sería aceptada.

“Ella básicamente me dijo que a pesar de que el gobierno había cambiado mi marcador de género en el último año, eso fue un error”, dijo Rose en entrevista con Them. “Esta carta es algo que mi clínica ha estado usando como una repetición durante años para muchas personas. La clínica dice que soy la primera persona en recibir un rechazo “.

Rose dijo que estaba claro para ella que la política en sí misma no había cambiado, pero había una nueva guía de la administración Trump sobre cómo hacerla cumplir.

La acción se produce en medio de una serie de otras acciones de la administración Trump para restringir los derechos de las personas transgénero. Trump anunció el año pasado en Twitter que prohibiría que las tropas transgénero sirvieran en los servicios armados de los EEUU, aunque la decisión no se discutió con los líderes militares y finalmente fue revocada por un juez federal.

“When Askini went to renew her passport, her request was denied. The U.S. Passport Ofc told her she had “failed to disclose” that she was transgender & needed to provide proof of gender transition—after 20 years of having a passport that says she’s female” https://t.co/gTAQqokpXu

— David Galiel (@davidgaliel) July 27, 2018