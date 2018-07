Niña escapa aterrorizada de un centro de detención para inmigrantes y se refugia en un garaje

“¡Por favor, no me castiguen, no me toquen, no cojan mi mano!”, gritó desesperada cuando la policía fue a buscarla

Centro de detención temporal para niños no acompañados en Homestead, Florida. Foto: Joe Skipper / Getty Images