“Tuca” Ferretti reitera que no quiere ser el técnico de la selección mexicana

Ya es mejor dejar de insistir en el DT de Tigres

No le insistan más.

El brasileño Ricardo “Tuca” Ferretti reiteró este lunes que no tiene interés en ser director técnico de la selección mexicana de fútbol.

El estratega de Tigres de UANL pidió a los medios acabar con los rumores que lo ubica en esa posición.

“Ya han existido muchos inventos de esto. Se me acercó una persona, no voy a decir nombres, y ya le dije que no, que muchas gracias”, dijo Ferretti en la rueda de prensa previa al partido de Tigres contra San Luis por Copa MX.

La semana pasada, Ferretti dijo que escucharía ofertas de cualquier tipo si era despedido por Tigres, pero aclaró que ve lejana la posibilidad de estar en el banco del Tri en 2021.

“No, muchas gracias”, fue la frase que usó nuestro técnico Ricardo Ferretti ante todos los rumores de ir a dirigir a @miseleccionmx. De Su equipo, @TigresOficial, dejó en claro que aún falta mucho por mejorar, esto en conferencia de prensa. pic.twitter.com/ES7myHwswu — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) July 30, 2018

“No, yo creo que a partir del 2021 me veré en casita, en una silla ahí, mecedora, ahí viendo cómo están trotando los niños, los nietos, yo creo que es más ésta visión que la otra”.

Lo mejor es que termine el crush que muchos tienen con el Tuca.