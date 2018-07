Furia de Trump desata guerra con “super poderosos” donantes conservadores

Donald Trump arremetió este martes contra los donantes conservadores más influyentes de EEUU. El primer mandatario insultó Charles y David Koch en Twitter diciendo que son “una broma total”.

Las duras palabras del presidente a los poderosos hermanos se produjeron un día después de que los Kochs dejaron clara su intención de dejar de poner dinero para promover proyectos de ley exclusivamente republicanos, diciendo que lo harán también a proyectos bipartidistas, lo que se considera una afrenta directa a Trump.

El anuncio de los super poderosos también se produjo un día después de que la organización Koch anunció que no apoyaría al representante Kevin Cramer en la candidatura del Senado republicano por Dakota del Norte.

Trump apodó al dúo “los globalistas Hermanos Koch”, haciendo alusión a su mensaje nacionalista “América primero”, así como a la filosofía de su gobierno.

The globalist Koch Brothers, who have become a total joke in real Republican circles, are against Strong Borders and Powerful Trade. I never sought their support because I don’t need their money or bad ideas. They love my Tax & Regulation Cuts, Judicial picks & more. I made…..

….them richer. Their network is highly overrated, I have beaten them at every turn. They want to protect their companies outside the U.S. from being taxed, I’m for America First & the American Worker – a puppet for no one. Two nice guys with bad ideas. Make America Great Again!

