¿Rebelión? Todo el elenco de ‘Guardians of the Galaxy’ enfrenta a Disney

Envían una carta para pedir el regreso de James Gunn

Cuando se conoció la noticia de que Disney había decidido cortar finalmente su colaboración creativa con James Gunn y que, en consecuencia, este ya no dirigiría la tercera entrega de uno de sus últimos grandes taquillazos, ‘Guardians of the Galaxy’, de todo el elenco protagonista solo Dave Bautista y Sean Gunn -hermano del cineasta- se posicionaron abiertamente en contra de la decisión de la distribuidora de la franquicia. El resto, como Zoe Saldaña o Chris Pratt, reaccionaron de forma algo más tibia publicando en sus redes sociales citas bíblicas acerca del perdón en el caso de él o un comunicado con el que ganaba tiempo en el de ella.

Sin embargo, tras diez días de reflexión, tanto los dos actores como Dave, Sean, Karen Gillan, Bradley Cooper, Vin Diesel, Sean Gunn, Michael Rooker y Pom Klementieff han firmado una misiva en la que se oponen al despido de James Gunn por una serie de tuits publicados entre 2008 y 2011, en los que realizaba bromas acerca de violaciones o pedofilia. Pese a que ya se había disculpado por ellos en 2012, el portal conservador Daily Caller volvió a destapar esos chistes de mal gusto, según la opinión de muchos, como represalia por su oposición abierta al presidente Donald Trump.

“Apoyamos por completo a James Gunn”, arranca el comunicado en el que destacan por encima de todo su calidad humana y su talento artístico, al mismo tiempo que se desmarcan de sus bromas pasadas. “Estamos todos sorprendidos por su repentino despido la semana pasada e intencionadamente nos hemos tomado estos últimos diez días para pensar, rezar, escuchar y hablar entre nosotros. En este tiempo, nos hemos sentido respaldados por el torrente de apoyo de fans y miembros de los medios que desean ver a James dirigiendo el Volumen 3, así como entristecidos por todos aquellos que tan fácilmente se han dejado engañar por las teorías conspiratorias en torno a su persona”.

En el segundo párrafo, los actores insisten en el “honor” que ha supuesto formar parte de los dos filmes “sobre un grupo de marginados que consiguen redimirse juntos”, una oportunidad que en su opinión también debería dársele a Gunn.

“La compostura que ha exhibido tras su despido concuerda con el hombre que fue cada día en el set de rodaje, y creemos que su disculpa, tanto la actual como la de hace años, cuando hizo referencia por primera vez a sus declaraciones pasadas, es de corazón, un corazón en el que confiamos y que apreciamos”.

Para concluir, los artistas han hecho referencia a la división que sufre en la actualidad Estados Unidos en todos los sectores de la sociedad a consecuencia de su panorama político y han lamentado que esa situación haya dado pie a juicios mediáticos en Hollywood, que han propiciado la caída en desgracia de algunas de sus grandes figuras por salidas de tono ya olvidadas o antiguas polémicas.