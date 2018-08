Agosto llega con lluvia a Nueva York

Sin sorpresas, pues el verano es el período del año con más precipitaciones en la ciudad

Desde esta tarde y hasta el sábado hay 75% posibilidad de lluvia en la ciudad. Apenas para el domingo se perfila un día despejado.

Agua e incluso tormentas eléctricas dominan las previsiones meteorológicas por los próximos tres días, los primeros del octavo mes. En realidad no debería sorprender, pues agosto es, en promedio, el tercer mes más lluvioso del año en la ciudad de Nueva York, después de julio y abril, según Brian Ciemnecki, experto del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), citado por The New York Times.

En promedio se acumulan 4.4 pulgadas de lluvia en Central Park durante agosto, frente a 4.6 en julio y 4.5 en abril. Así, aunque el verano está asociado con calor y sol, en promedio es el período más lluvioso del año en NYC.

Y este verano ha sido aún más lluvioso: hasta ayer, con el cierre de julio, se acumularon 7.5 pulgadas, es decir, tres pulgadas sobre el promedio.

John Homenuk, fundador del la consultora New York Metro Weather, afirma que el océano normalmente alcanza su temperatura más cálida en agosto, pero las abundantes lluvias podrían impedirlo este año.

Las temperaturas oceánicas están por debajo de las del aire, por lo que “algunas de las temperaturas más cálidas del agua en esta área se producen en agosto y septiembre, mientras que algunas de las más cálidas del aire llegan en junio y julio”.

“Las cantidades anormales de lluvia pueden conducir a agua más fría en la superficie”, dijo. “Con el tiempo, la mezcla hará que el agua vuelva al equilibrio, pero puede alterar temporalmente la temperatura, al igual que el viento y las fuertes tormentas”.