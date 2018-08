Los títeres harán de las suyas en Nueva York

Desde el 8 al 12 de agosto se celebra en la ciudad la primera edición del International Puppet Fringe NYC Festival, que trae más de 40 espectáculos de más de 15 países

Nueva York acogerá un festival desbordante de creatividad que fundirá diversas manifestaciones del arte. Los protagonistas de esta fiesta son figuras que por lo general están relacionadas exclusivamente con los niños, pero este evento abre las puertas para mostrar la magia que encierran a los títeres y el atractivo que pueden tener para los adultos.

Durante cinco días, desde el miércoles 8 y hasta el domingo 12 de este mes, se celebrará la primera edición del International Puppet Fringe NYC Festival, un encuentro que traerá más de 40 espectáculos a cargo de compañías de más de 15 países, entre los que figuran Costa Rica, Puerto Rico y Francia. La agenda incluye también simposios, charlas, películas y cuatro muestras que agrupan alrededor de 200 obras.

Manuel Morán, fundador y director artístico del Teatro SEA y gestor del International Puppet Fringe NYC Festival, explica que este evento constituye la realización de una ambición que había albergado por años. Morán, quien además es Vicepresidente de UNIMA, Union Internacionale de la Marionnette, una entidad con filiales en países de todo el mundo, cuenta que cuando se reúne con el referido conglomerado lo hace a través de festivales y precisamente a partir de esos encuentros nació este gran evento que reunirá a grupos emergentes con compañías veteranas de títeres.

“Una pregunta que la gente me hacía en cada evento y que se había convertido en una constante, es que por qué siendo Nueva York la capital de mundo, no teníamos un evento de este tipo. Comencé a sentir la necesidad de crear este espacio tan necesario. Ha sido un trabajo arduo, pero estamos felices con los resultados y con la favorable acogida que desde ya hemos percibido”, explica.

Morán adelanta que la serie anual de La Sociedad Educativa de las Artes, Inc. /Teatro SEA, ‘Arte pa’ mi gente / Arts for All Festival ’, se incluye ahora en la programación del International Puppet Fringe NYC Festival y que la compañía teatral se prepara para el re-estreno de ‘Sueño’. La producción debutó en el 2015 y regresa renovada a las tablas con títeres nuevos y música en vivo.

“Es una obra fantástica y ahora con estos cambios es mucho más linda. Es la versión latina de ‘Sueño de una noche de verano’, de William Shakespeare, a quien llamamos en la obra William Guillermo. La música agrupa ritmos de origen afro como la cumbia, bomba, merengue y la samba”, comenta. ‘Sueño’ se presentará todos los días del festival de manera gratuita, a partir de las 8 p.m. La producción estará en cartel en La Plaza en el centro cultural The Clemente, ubicado en 107 Suffolk Street en el Lower East Side.

La política migratoria de Trump y el festival

Al hablar del proceso de organización del evento, Morán resalta que el encuentro, que será instaurado como bienal, se vio a afectado por la actual política migratoria del presidente Donald Trump, en particular con respecto a Cuba.

Un gran anhelo, un sueño que tengo es que este país aprenda a valorar los intercambios culturales, que entienda sus beneficios. Debido a las medidas actuales, muchos de los participantes internacionales han tenido dificultades para entrar al país. A la valiosa delegación de Cuba se le negó el visado y es algo que nos apena y que esperamos que cambie”, subraya.

De igual manera, Morán enfatiza que este no es un evento dedicado a los niños, aunque habrá elementos en el programa que han sido diseñados pensando en ellos.

“Los títeres no son solo para niños, es una idea errada. Habrá muchas actividades que se encargarán de mostrar la maravillosa labor artesanal detrás de los títeres y su versatilidad en escena”, concluye.

En detalle:

Qué: International Puppet Fringe NYC Festival,

Cuándo: Desde el 8 hasta el 12 de este mes

Dónde: En diversos centros culturales de la ciudad

Entradas: Habrá actividades con precio de admisión y otra gran parte es gratis

Información: http://www.puppetfringenyc.com