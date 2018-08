Primeros famosos confirmados para elenco de ‘Reto 4 Elementos’, segunda temporada

@verojaspeado dispuesta a todo para retar a los 4 elementos en esta #SegundaTemporada que comienza el 13 de agosto por @micanal5 ¿Qué consejo le darías a l@s nuev@s participantes? #Reto4Elementos

A post shared by Reto 4 Elementos (@reto4elementos) on Aug 1, 2018 at 4:25pm PDT