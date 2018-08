Corresponsal de Fox News no aguanto más y renunció por insólita razón

Conor Powell llevaba cerca de una década como corresponsal en Israel y el Medio Oriente

Un veterano corresponsal de Fox News renunció repentinamente luego de que se revelara un informe de que distintos miembros de Fox están cansados ​​de ver la red transformada en un canal de propaganda pro Donald Trump.

El conocido periodista Conor Powell, renunció esta semana luego de nueve años como corresponsal de la cadena conservadora en Israel y el medio Oriente informó The Wrap.

“Después de casi 9 años, he decidido renunciar a Fox News”, anunció Powell en su página de Facebook. “Aquellos de ustedes que me han hablado en los últimos meses, entenderán por qué me voy de la FNC”.

Aunque que Powell no llamó por nombre propio la causa de su renuncia y del descontento de muchos periodistas, fuentes dentro del canal dijeron a The Wrap que Powell es solo uno de los miembros de Fox frustrados con el rumbo del canal, su apoyo propagandistico de Trump así como el apoyo incondicional a los presentadores amigos de la Casa Blanca, refiriendose a Sean Hannity, Tucker Carlson y Laura Ingraham.

“Muchos periodistas están muy descontentos con las instrucciones de FNC en este momento”, explica la fuente.

El analista militar de Fox News, Ralph Peters, a principios de este año también renunció a Fox News, en ese entonces Peters si llamó su salida como una respuesta a la operación de “propaganda” para el presidente Donald Trump promovida por parte del canal.

“Hoy, siento que Fox News está atacando nuestro orden constitucional y el estado de derecho, al tiempo que fomenta la paranoia corrosiva e injustificada entre los espectadores”, dijo Peters al justificar su renuncia.