Video: Adamari López y Karla Monroig se molestan por estos comentarios de Noelia

La cantante, quien reside en México, despotricó contra los puertorriqueños tras acusarlos de que hablan mal de los mexicanos

Las actrices puertorriqueñas Karla Monroig y Adamari López explotaron esta mañana en el programa “Un nuevo día” de Telemundo tras las críticas que hizo la cantante Noelia en contra de los boricuas.

“Las emisoras de radio y programas de entretenimiento de Puerto Rico se burlan de los mexicanos, y los artistas no hacen nada para evitar esto, sino que siguen las bromas y luego van a trabajar a México”, sostuvo la cantante cuyo esposo es mexicano.

Supuestamente, uno de los seguidores boricuas de la intérprete de “Yo soy candela” provocó su malestar y desató su ira.

En la cuenta de Instagram de Noelia, aparecía el siguiente mensaje:

“Puerto Rico: Ya me colmaron la paciencia, y ahora si voy a contestarles a mis amigos periodistas mexicanos lo que tanto me preguntan: “¿Estás enojada con tu país o con tu gente? ¿Cuándo piensas regresar?” He sido prudente para que no sepan el porqué de mi molestia, la nobleza no les deja ver muchas cosas, como por ejemplo que el 60% de la gente de mi país así se expresa de ustedes, tal y como está en el “posting”. Y LO LAMENTO POR QUE NO TODOS SON ASI, PERO SI LA MAYORIA, LO SIENTO !! NADA PEOR QUE NO DECIR LAS COSAS COMO SON. Lamento por un sector que no son así en Puerto Rico, pero al mismo tiempo no son capaces de crear conciencia a los otros, o se lo callan o se ríen, pero no hacen nada, por eso y por respeto a mi actual familia no es tema si vuelvo o no, el tema es lo que no ven, lo que no viven, lo que no leen, ahí pueden leer la clase de bajos y atroces insultos que recibo de esos cobardes TODOS LOS DIAS, TODOS LOS DIAS. Llevo años mordiéndome la lengua, siempre le he dicho a mis Amigos Mexicanos, antes de vanagloriar o halagar cosas de Puerto Rico, asegúrense de escuchar los programas de radio matutinos donde no los bajan de charritos pero de manera denigrante, le dicen los “mexicanitos”, siempre hacen referencia a que son “pobres” y no escribo más por respeto a un pueblo que me dio carrera, familia, esposo, madre (suegra) hermanos, primos y un innumerable ejército de amigos. SEPAN BIEN POR QUÉ DETESTO EL SOLO PENSAR EN REGRESAR A ESE LUGAR”, expresó la cantante.

Ante esto, Karla Monroig, quien figuraba como invitada del programa matutino comentó: “Noelia tú no me representas, tus expresiones no me representan a mí como puertorriqueña. No estoy de acuerdo con lo que dices, no conozco a ningún puertorriqueño que hable mal de los mexicanos, todo lo contrario, amo su cultura, su gastronomía, y hay una gran cantidad de mexicanos viviendo en Puerto Rico”.

“Ella es una figura que provoca mucho la polémica, ella da pie a eso”, agregó Karla.

Por su parte, Adamari confesó que le dolieron mucho las palabras de Noelia y la invitó al programa mañanero que se produce en Miami.

“Me dolió mucho (las palabras de Noelia) porque muchos puertorriqueños se van a México a trabajar. Agradezco la oportunidad que me dieron por los casi 15 años que trabajé ante un pueblo que nos ha cobijado y nos ha abierto las puertas con cariño y oportunidades. Ojalá y todo haya sido un momento de coraje de Noelia”.

En la cuenta oficial de Noelia ya no aparece el escrito.

