Video: El hijo de Kim Kardashian prefiere jugar con Snapchat antes que darle un beso a su madre

El pequeño Saint no se negó a darle un beso a la socialité en medio de una de sus últimas transmisiones en directo

A diferencia de su famosa madre, la omnipresente Kim Kardashian, el pequeño Saint (2) -segundo retoño de la socialité y su marido Kanye West- parece no ser del todo consciente de la importancia que tienen para su progenitora sus puntuales pero rentables apariciones en la red social Snapchat, ya que en la última de sus retransmisiones en directo el niño se negó a contribuir a la imagen cuasi idílica que trata de proyectar la estrella televisiva en la esfera virtual para, en su lugar, distraerse un rato con los muchos filtros y demás herramientas con los que cuenta la popular app.

“Dame un besito“, le dirige Kim al único varón de su prole después de que este le preguntara si podía seguir explorando los filtros de animales en medio de la grabación. Y lejos de pagar el precio que le había pedido, Saint no dudó en hacer valer sus derechos replicándole que ya lo había hecho con anterioridad. “No, ya te di un beso antes“, le espetó para dejar claro que jamás se plegará ante chantajes de ese tipo.

Evidentemente, este intercambio de peticiones y negativas se realizó en todo momento con la relativa cordialidad que caracteriza a las interacciones diarias entre madre e hijo, por lo que resulta comprensible que Kim zanjara rápidamente la disputa -tras recordar quizás que los atentos espectadores de sus vídeos se cuentan por millones- cediendo ante las presiones de su pequeño, pero no sin antes lanzarle un nada sutil reproche.

“¿No? ¿Pero qué? ¿Que ya me has dado un beso? ¿Y no me puedes dar otro?”, le recriminó segundos antes de encender el famoso filtro que les colocó a ambos sendas orejas y hocicos de perro.

Mira aquí el video: