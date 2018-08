¿Cómo los padres de Melania obtuvieron la ciudadanía mientras miles siguen a la espera?

Los suegros del presidente Donald Trump son oficialmente ciudadanos de Estados Unidos y la pregunta que muchos se están haciendo es ¿cómo lo lograron?

Víctor y Amalija Knavs, originarios de Eslovenia, prestaron juramento para obtener la ciudadanía en una ceremonia privada en Nueva York.

El estatus migratorio de los padres de la primera dama estadounidense había cobrado relevancia en febrero cuando su abogado confirmó que poseían la residencia legal permanente (green card), sin precisar el modo o momento en que lo consiguieron.

Cuando le preguntaron al abogado migratorio de la pareja, Michael Wildes, si habían obtenido la ciudadanía por la controvertida “migración en cadena”, según The New York Times, respondió: “Supongo”.

“Es una expresión muy sucia, pero representa una piedra angular de nuestro proceso de inmigración en lo que respecta a la reunificación familiar”, cita el diario neoyorquino.

La controversia viene de que el presidente Trump ha criticado abiertamente la inmigración basada en la familia que permite a ciudadanos traer a Estados Unidos a parientes cercanos.

CHAIN MIGRATION must end now! Some people come in, and they bring their whole family with them, who can be truly evil. NOT ACCEPTABLE! pic.twitter.com/PQGeTTdRtX

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2017