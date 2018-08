Meghan Markle, la duquesa de Sussex, reacciona ante las declaraciones de su padre

Parece que la duquesa sufre en silencio

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, parece que solo pide silencio y mesura. Pero su familia está lejos de proporcionarle ese deseo.

Thomas Markle dijo hace algunos días: “Estoy a punto de llegar al límite de mi paciencia con Meghan y la familia real. Quieren que permanezca en silencio, lo único que desean es que desaparezca. Pero no conseguirán callarme, me niego a hacerlo. Y lo que más me molesta es ese sentimiento de superioridad de Meghan. Ella no sería nada sin mí; yo la convertí en la duquesa que es hoy. Todo lo que es, es gracias a mí”. Su hija, Meghan, no replicó, no lo atacó y se ha mantenido fiel a su papel de duquesa junto a su esposo el príncipe Harry.

En los actos oficiales siempre le sonríe al pueblo, al que parece haberse ganado por la calidez de sus atenciones, las cuales también parecen haberle llegado al corazón a la reina Isabel II.

Mientras que Meghan se esfuerza por adaptarse a un mundo con reglas que desconocía, los ataques familiares continúan, su hermana Samantha le envió un mensaje lejos de reconciliador, totalmente provocativo e insultante: “Feliz cumpleaños, Meg. Sería encantador por tu parte y muy apropiado que le enviaras una tarjeta de cumpleaños ATRASADA a PAPÁ por el 18 de julio (su propio cumpleaños)“, rezaba el mensaje, dirigido a la cuenta oficial del palacio de Kensington donde reside ahora su hermana pequeña.

Ante todo lo anterior la duquesa de Sussex sonríe ante la prensa y la gente, mantiene la frente en alto, pero cuando nadie la ve empieza su verdadero tormento.

Un amigo cercano a Markle asegura que la duquesa “está profundamente herida”, porque no puede confiar en su padre y mantener una conversación tranquila con él, según reportó el diario británico Daily Mail.

La fuente asegura que Meghan está cansada de lidiar con este comportamiento de su padre, que podría llegar a verse y ser efectivamente solo un acto más de manipulación. Dicho medio reportó que la fuente revelo que la forma de actuar del progenitor de Meghan no se dio de la noche a la mañana. “¿Por qué crees que sus padres se divorciaron? Meghan tuvo que lidiar con muchos problemas de autoestima al crecer con un narcisista, (pero) tiene herramientas para lidiar con el chantaje emocional y ora por él”.