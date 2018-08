Shaila Dúrcal pierde parte de un dedo en accidente

La cantante pasa por un duro momento

Shaila Dúrcal, fue blanco de burlas, memes y ofensas tras dar a conocer la mañana de este viernes, que había perdido una parte del dedo índice derecho en un accidente. La hija de Rocío Dúrcal, sorprendió a todos con la noticia.

“Quiero comunicarles que no estoy pasando por el mejor momento, hace unos días sufrí un accidente, el cual me hizo perder parte de mi dedo índice derecho”, escribió, y de inmediato comenzó a recibir oraciones de parte de sus seguidores, sin embargo, hubo otra parte que comenzó a hacer mofa de su tragedia con mensajes que insultaban a la cantante.

“Solo puedo rezar y superar estos momentos traumáticos al lado de mi familia y siempre con vuestro apoyo infinito”, se limitó a escribir Durcal, sin especificar el tipo de accidente que tuvo y que le llevó a perder la parte del dedo, por su parte, seguidores de Shaila exigieron respeto al dolor por el que pasa: “La gente que se ríe del accidente de Shaila Dúrcal, qué pena da, lo tiene que estar pasando fatal y es normal. Ni que sea famosa ni que nada, es una persona normal y corriente”, escribió una fan.