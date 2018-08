VIDEO: López Obrador se niega a saltarse la fila en el aeropuerto de la CDMX

El presidente electo de México decidió esperar su turno

MÉXICO – Andrés Manuel López Obrador se negó a recibir trato preferencial en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el momento se volvió viral.

En un video, captado el pasado 6 de agosto, se ve al ahora Presidente electo formado antes de abordar un transporte que lo llevaría hasta su avión y bromeando sobre las facilidades que querían otorgarle.

“Por favor, si gusta pasar con nosotros, pase usted por favor de este lado”, dijo una mujer. “Aquí voy, aquí voy. Me acompañan ellos”, respondió López Obrador.

Entre risas y recargado en la mochila de un joven, el tabasqueño se negó a pasar antes que los demás.

Ese día, López Obrador viajó para participar en los foros para la pacificación en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Desde la ciudad fronteriza, el próximo Presidente de México dijo que hará todo lo que sea necesario por la paz. Llamó a la reconciliación nacional e insistió en que todo lo que sea bueno para México, se va a llevar a cabo:

“No es que no vamos a tocar un tema porque no le conviene a un Gobierno extranjero: no nos importa, se va a llevar a la práctica”.