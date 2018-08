4 riesgos de operativos de ICE en lugares de trabajo

Las autoridades migratorias endurecen la búsqueda de inmigrantes indocumentados

Abogados destacan cuatro riesgos que pueden enfrentar empleadores de inmigrantes durante los operativos de oficiales de Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Las redadas en espacios de trabajo han ido en aumento y continuarán esa tendencia, indicaron autoridades, primero a través de auditorías y luego con operativos, cuando el caso lo amerite.

Hay dos objetivos: detectar a empleadores que contratan a inmigrantes sin documentos o papeles falsos para laborar en los Estados Unidos y ubicar a indocumentados.

Son cuatro los riesgos que la firma de abogados Dickinson Wright destaca en un análisis en lexology.com, cuando los empleadores se niegan a realizar las auditorías de I-9 (que permite ubicar los documentos legales para laborar en el país) o contratan a inmigrantes, aún cuando sospechan que sus documentos podrían ser falsos.

1. El empleador se hace “de la vista gorda”.- Un empleado de recursos humanos en esta situación está eligiendo exponerse a un enjuiciamiento criminal. El personal de recursos humanos debe documentar las inquietudes ante la gerencia por escrito y no participar en una política para ocultar fallas en la contratación de personal. Un caso que se destaca es Asplundh Tree Experts, Co. (Asplundh), donde la administración de la compañía permaneció “deliberadamente ciega”, mientras que los gerentes de nivel inferior contrataron y retuvieron a los empleados sabiendo que los trabajadores no eran elegibles para trabajar legalmente en los EEUU. Esto podría acarrearles hasta $3,000 dólares de multa por cada empleado no autorizado y seis meses o más de cárcel.

2. La responsabilidad por fraude.- Si un empleador realmente “sabe” que un trabajador tiene un documento de identidad falso podría tener serios problemas, ya que la autoridad migratoria requiere que un empleador revise los papeles aceptables en el Formulario I-9 que establecen la identidad y/o la Autorización de Empleo con la persona que presenta los documentos. Si un empleador tiene conocimiento real de que un empleado ha presentado un documento falso, como una “green card” y el emplea a esa persona, entonces el empleador está sujeto a las sanciones descritas en el primer punto.

3. El desconocimiento de documentos.- Los empleadores no están sujetos al estándar de expertos en documentos forenses, es decir, deben aceptar documentos que razonablemente parezcan genuinos y que se relacionen con la persona que los presenta. Los abogado consideran que es posible pensar que una credencial de Residencia Legal Permanente o una tarjeta de la seguridad social, por ejemplo, es legítima cuando no lo es. Es posible que un empleador no sepa hasta que los agentes de ICE realmente audita los Formularios I-9.

4. Los empleados temporales.- Si un empleador contrata trabajadores temporales a través de una agencia de personal, ¿qué responsabilidad tiene para garantizar que esas personas están autorizadas para trabajar en los Estados Unidos? En la mayoría de los casos, la agencia será el empleador para los propósitos de cumplimiento del Formulario I-9. Se puede considerar que una empresa es el empleador para fines de cumplimiento de la I-9, si utiliza un contrato, subcontrato o intercambio para obtener mano de obra o servicios de un ciudadano extranjero en los EEUU. Si un empleador sabe que una agencia de personal le está enviando trabajadores no autorizados -y aún así los acepta- está sujeto a posibles sanciones penales.

Los abogados sugieren a empleados realizar auditorías constantes para asegurarse de que los documentos de sus empleados son originales.