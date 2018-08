La promesa de AMLO a Carmen Aristegui

El presidente electo de México desata nueva polémica

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió el regreso a la radio de los periodistas Carmen Aristegui y José Gutiérrez Vivó.

Así lo dio a conocer en una entrevista radiofónica en XEVT en Tabasco.

“Te adelanto, aquí te digo algo que no lo he expresado a nadie, no lo he dicho públicamente, aquí te digo que voy a procurar el regreso a la radio de José Gutiérrez Vivó y voy a procurar el regreso a la radio de Carmen Aristegui”, dijo.

El próximo mandatario mexicano agregó que será respetuoso de los dueños de las concesiones (sin especificar cómo lo hará ante los procesos judiciales) y también de la voluntad de estos dos comunicadores de regresar, pero no dio detalles de sus planes.

“Sin estar de entrometido voy a proponer un acuerdo de reconciliación para que estos dos grandes comunicadores puedan tener espacios”, aseguró en entrevista.

Aunado a ello, el mandatario dijo que ningún medio de comunicación deberá padecer censura de ese tipo, aunque él mismo es un crítico severo de medios que no lo favorecen o publican investigaciones en su contra, como calificar de “fifí” al periódico Reforma.

Aristegui es una de las comunicadoras mexicanas más importante, galardonada con el Premio Knight de Periodismo Internacional, que fue sacada del aire en MVS Radio por un conflicto de contrato tras un reportaje sobre la “Casa Blanca” del presidente Enrique Peña Nieto.