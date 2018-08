Sexóloga Nancy Álvarez sufrió abuso sexual varias veces de compañeras estudiantes

La doctora arremete contra las monjas que se supone la encaminaran

La sexóloga Nancy Álvarez, conocida por sus valiosos consejos para que las personas tengan una vida sexual plena, confesó que, durante su niñez fue abusada en varias ocasiones por compañeras estudiantes.

En entrevista con “Suelta la Sopa”, de Telemundo, la experta en educación sexual dijo que, durante sus años de internado en una escuela de monjas, las religiosas le hicieron “mucho daño”.

“Las monjitas me hicieron mucho daño, pero gracias a ellas yo soy sexóloga hoy. Porque me decían que darse un beso era pecado, y que si yo bailaba apretada con un hombre iba a salir embarazada”, narró la doctora.

La presentadora indicó que, debido a los intercambios indebidos, las monjas comenzaron a separar a alumnas grandes de las más pequeñas.

“En los internados, las grandes nos abusaban sexualmente. Las grandes nos ponían a que les tocáramos los senos, ellas nos tocaban a nosotros, y cuando se dieron cuenta de esa situación, ¿qué pasó?, las mismas monjas entonces empezaron a separar a las grandes de las pequeñas”, detalló.

Agregó que llegó un punto en que, ni siquiera podía haber contacto entre las internas, cuando alguna estaba enferma.

“Cuando yo me enfermaba, que me enfermaba mucho, ellas no podían subir a verme, ellas no podían ni siquiera ir a darme una medicina”, expresó.

No es la primera vez que Álvarez, de origen dominicano, habla del espinoso tema como una manera de reflexión sobre su vida y el camino profesional por el que optó.