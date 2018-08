Derek Jeter crea programa para educación integral de novatos latinos y español en las Grandes Ligas

El legendario Derek Jeter, ex jugador de los NY Yankees y CEO de los Marlins de Florida, anunció la creación de un programa de educación para que jugadores y gerentes de las Grandes Ligas sean bilingües en inglés y español y “se adapten” a la vibrante cultura latina de Miami.

En un perfil de ESPN Jeter habló sobre el plan de estudios diseñado para peloteros de ligas menores de América Latina que además de inglés les enseñe habilidades para la vida, entre ellas la planificación financiera y la gastronomía saludable. Mientras los nativos de EEUU tomen clases de español.

“He estado en República Dominicana y Venezuela”, le dijo a ESPN. “Fui a Cuba con las Grandes Ligas en 2016. Así que he estado en esos países y he intentado aprender todo lo que pude sobre sus culturas. Bueno, especialmente aquí en Miami, si no hablas español, no encajas. Creo que es importante”.

Él mismo y otros ejecutivos también tomarán clases de español, mientras intentan mejorar el rendimiento de los Marlins, ubicados actualmente en el foso de la Liga Nacional (48-75).