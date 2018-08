Broma de Scarlett Johansson sobre Ivanka Trump desató la furia de la Primera Hija

VIDEO: Mira el falso comercial que, según Omarosa Manigault Newman, desató la ira de la hija del presidente

La exempleada de la Casa Blanca, Omarosa Manigault Newman, afirma que el video en broma protagonizado por la actriz Scarlett Johansson desató la furia de Ivanka Trump en marzo de 2017.

En esa fecha, “Saturday Night Live!” (SNL) realizó un “sketch” que pretendía ser el anuncio de un perfume llamado “Complicit”, donde la protagonista era Ivanka, a quien todos admiraban.

“En la reunión de altos funcionarios, Ivanka no pudo dejar de lamentarse, lo ofensivo que era, lo ridículo que era”, según Manigault Newman, de 44 años. “Todos habíamos estado sujetos a ataques de SNL… Todos fueron atacados, muchos de nosotros en el show de esa misma semana. Pero Ivanka no paraba de hablar acerca de ello. Al igual que su padre, Ivanka tiene la piel delgada y parecía no poder entender una broma”.

Scarlett Johansson, de 33 años, interpretó a Trump en el anuncio de la parodia de perfume, que presentó una breve aparición de Alec Baldwin, de 60 años, como Donald Trump, de 72.

“Es hermosa. Ella es poderosa. Ella es… cómplice “, dice la narradora. “Ella es una mujer que sabe lo que quiere”. Y sabe lo que está haciendo. Complicit”.

Ivanka había dicho en una entrevista que ella “cómplice” de sus padre, lo que desató varias críticas, debido a la polémica agenda política del mandatario.

“Complicit, la fragancia para la mujer que podría detener todo esto, pero no lo hará. También disponible en colonia para Jared (Kushner)“, concluye el falso comercial.