Cocina en armonía

Conoce las bases de la filosofía ayurveda aplicada a la gastronomía

La medicina más antigua del mundo, el ayurveda, sugiere alimentarse según la naturaleza y dar al cuerpo los frutos que renacen cada temporada.

“Hay que comer siguiendo los ritmos de la naturaleza; si hace frío tratar de ingerir alimentos calientes, y si hace calor, algo más fresco”, indica la chef Rose Marie Plaschinski, fundadora de la Escuela de Alta Cocina y Repostería Cordon Ross y quien desde hace 18 años incorporó a su vida el ayurveda.

La autora del libro “Los Sabores de la Vida – Cocina Ayurveda Para Toda la Familia” explica que en las preparaciones bajo esta sabiduría intervienen todos los sentidos y los seis sabores deben estar presente.

“El alimento no es sólo lo que entra por tu boca, sino lo que entra por todos los sentidos: por tus ojos; lengua, con texturas, taco y sabores; por el oído, cómo cruje la comida…”, resalta Rose Marie, a cargo del restaurante Ayurvegan Kitchen.

La base

De acuerdo con la chef, en la cocina ayurvédica se incluyen los alimentos de temporada y cosechados en la región. No se consume nada frito, enlatado, congelado ni químicamente procesado. Los seis sabores: dulce, ácido, salado, amargo, picante y astringente se consumen ya sea en una sola comida o a lo largo del día.

“Cada sabor tiene efectos terapéuticos en órganos internos, por lo que levantan el sistema inmunológico. Necesitan estar en equilibrio, por ejemplo, si ponemos demasiado picante, que está relacionado con el calor, causará irritación tanto física como emocional y mentalmente”, detalla Plaschinski.

Consciencia

Sin embargo, no sólo se trata de los alimentos que se eligen. En ayurveda es muy importante el tiempo y espacio dedicados a las comidas hechas a lo largo del día.

“Se necesita no comer parados, sino sentarnos a comer; a veces tenemos malos hábitos por andar a las carreras, y no, es sentarte, observar tu plato, empezar a usar todos los sentidos y comer en un ambiente ordenado, tranquilo y de paz. Podría decirse que es un tipo de meditación, el comer conscientemente, estar en el momento presente con tus alimentos; ahí se empieza a tener una consciencia más clara de todo, empezando con los alimentos. No comer enojado, no discutir en la mesa, se necesita estar relajado, porque si no el organismo no asimila los nutrientes, de nada sirve, al contrario, se vuelven toxinas”, subraya.

Equilibrio

El ayurveda cuida la mente y las emociones, por eso en su dieta descartan ciertos alimentos como la carne y, según el dosha (temperamento) de cada persona, se balancea su alimentación.

En esta filosofía que engloba la alimentación se usan mucho los antídotos naturales; por ejemplo, si las leguminosas causan inflamación en alguien, se les ponen ciertas hierbas para contrarrestar ese efecto, explica.

“Usamos mucho albahaca, menta, cilantro, perejil, cúrcuma, canela y jengibre, necesitamos saber cómo trabajan para aprovecharlas mejor en nuestro organismo”.

Uno de los puntos más importantes en la sabiduría de la ayurveda es estar en el momento presente y ser conscientes de uno mismo.

“Cuando comes, come; cuando te bañas, báñate; si quieres escuchar música, escúchala. Pero ahora ya no se está en el presente por tantos estímulos externos”, indica la chef.