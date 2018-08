Encuentran otro cadáver flotando en East River

Es un cuerpo masculino que no tenía ninguna identificación

El cuerpo de un hombre adulto fue descubierto flotando en el East River frente a Manhattan esta mañana.

El cadáver no identificado fue encontrado cerca de Pier 6 y South Street en el Distrito Financiero, poco antes de las 9:30 a.m., reportó New York Post.

La policía está buscando pistas sobre la víctima, que fue encontrada sin identificación. Mientras, un forense investiga la causa de la muerte.

A principios de mes, unos turistas encontraron el cadáver de un bebé en el East River. Días después su padre fue detenido y traído de vuelta a Nueva York como sospechoso de la muerte, luego de haber huido brevemente a Tailandia.