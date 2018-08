Kim Kardashian luce sus curvas en diminuto traje de latex, pero falla la deja al descubierto

Foto: (The Grosby Group)

El diminuto vestido latex que lució este martes Kim Kardashian para un evento en Los Angeles pasó a un segundo plano por una falla que dejó al descubierto uno de los secretos mejor guardados de belleza de la socialité.

La personalidad acudió con el ajustado atuendo rosado a la fiesta de “What Goes Around Comes Around”, en Beverly Hills.

Pero mientras caminaba por la alfombra roja, una parte de la faja Spanx que usa se salió por el borde del traje, ya que era demasiado corto.

Debido a que el traje era demasiado corto, la faja se notó por el borde de la falda. Foto: © 2018 Backgrid/The Grosby Group

La actriz de la “telerrealidad” ha reconocido públicamente que usa esta pieza de ropa a menudo.

Incluso en su página web la madre de tres las promueve.

Según indica, las fajas “te aguantan y te ayudan a sentir segura”.