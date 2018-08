Mirar lo que hacen las Kardashians te hace peor persona, descubre un estudio

Por tu bien, cambia de canal cuando las veas

Muchos lo sospechaban, pero ahora la ciencia lo ha confirmado, seguir de cerca las actividades de la familia Kardashian te hacen un poco peor persona.

Sí, de acuerdo a un estudio de la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, mirar shows televisivos como “Keeping Up With the Kardashians” provoca pérdida de empatía con las personas desfavorecidas en situación de pobreza y marginación.

Rodolfo Leyva, quien encabezó la investigación, explicó a HuffPost que los humanos son materialistas por naturaleza y programas como “KUWTK” simplemente exacerban su lado más egoísta.

“Si se pone énfasis en el materialismo como una forma de ser feliz, esto nos hace más propensos a ser egoístas y antisociales, y por lo tanto, antipáticos con las personas menos afortunadas”, dijo Leyva.

Los investigadores encontraron que tan solo 60 segundos de exposición a contenidos de índole materialista como el que a diario exponen en redes sociales la familia Jenner Kardashian, es suficiente para incrementar un sentimiento “anti-bienestar”.

Hay que recordar que lo que comenzó como un escándalo mediático por la difusión de un video íntimo de Kim Kardashian, se ha convertido en un emporio mediático con múltiples spin offs televisivos que relatan paso a paso el excéntrico estilo de vida de las Kardashians. También se trasladó a la esfera empresarial con una industria de productos que venden millones de dólares, en parte por una cuestión aspiracional de los consumidores.

De acuerdo con Leyva, estas investigaciones pueden ayudar a explicar porque en Reino Unido el apoyo a causas benéficas y ayuda a desprotegidos y desempleados ha disminuido.

El estudio realizado entre 489 británicos adultos comprobó que quien está expuesto con frecuencia a este tipo de contenidos como “Made in Chelsea” y publicaciones como “Vogue”, tienen mucho menos empatía con causas sociales que quienes no lo están.

Y es que no son solo las Kardashians las que exhiben en medios de comunicación masivos un lujoso estilo de vida como el camino a la felicidad, hay una tendencia muy clara de shows que exponen la vida de personas millonarias y excéntricas.

Incluso en países con altos índices de pobreza como México, los medios de comunicación difunden programas que ensalzan el éxito económico por encima de cualquier otra virtud. Netlix anunció que está por estrenar “Hecho en México”, un reality show sobre las élites más acaudaladas de ese país.

“¿Quiere decirme que Netflix va a transmitir el clasismo/racismo que los mexicanos ya tienen con las telenovelas habituales de Televisa y el Canal de las Estrellas?”, escribió en Twitter uno de miles de usuarios que utilizaron Twitter para condenar la decisión de la plataforma de streaming.