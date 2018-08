Conductor de ‘Exatlón’ de Telemundo estalla contra fan por llamarlo ‘chiquito’

Erasmo Provenza reaccionó dejando en claro cuanto mide

Uno de los encuentros más esperados del “Exatlón Estados Unidos” era el enfrentamiento contra los participantes de la edición mexicana. Esta vez los atletas de cada franquicia se unieron para hacer un magno equipo y defender la bandera del país que representan.

A pesar de que los concursantes de la edición de Telemundo lleva más tiempo realizando los circuitos y que la boxeadora prometió darles “una lección” a sus contrincantes mexicanos, la victoria fue para estos últimos que triunfaron logrando el “match point” en una carrera de relevos de infarto.

El público que sigue “Exatlón” vive la competencia con gran pasión y en una publicación de TV Azteca promocionando el duelo de países, una fan de la edición mexicana criticó la conducción de Erasmo Provenza, prefiriendo a su contraparte Antonio Rosique.

“Wow, que diferencia. Hasta la piel se me eriza de ver a Antonio Rosique en la tv, ese sí es un gran conductor no como el pedazo de Erasmo Provenza que hasta chiquito se ve. ¿Qué daría el equipo de USA por poder sentir lo que nuestro gran conductor les hace sentir a sus competidores? Gracias México, un solo corazón de fuego”, escribió la seguidora en Instagram.

Este mensaje llegó a los ojos de Provenza, que se sintió insultado ante el ataque y escribió lo siguiente: “Sí, soy un enano de 1.92. Deberías modificar tu lenguaje y tu forma de hablar. Menos términos peyorativos y ser más DAMA al hablar. Un abrazo“.

La crítica de la fan a Erasmo hirió sus sentimientos que este expuso el mensaje en su cuenta de Instagram para dejar en claro que no era “chiquito” y de paso darle una lección a la chica.

“Si Dios me da la dicha de ser padre de una niña, me aseguraré de que su léxico y su forma de expresarse no sea esta. Pena ajena. Y sí, soy un hombre ‘chiquito’ que mide 6’4″ (1.93cm). Un abrazo ‘señorita'”, escribió.

En la publicación original, la chica respondió a Provenza aclarando que no hablaba de su estatura si no de su capacidad como presentador.

“No cabe duda que no tienes ni cerebro. Chiquito de actitud, de personalidad. Obvio eres altísimo pero un fiasco de conductor. Ojalá aprendas de los buenos. Saludos caballero inteligente“, respondió la fan.

Erasmo Provenza terminó borrando la publicación en Instagram donde expuso el insulto de la chica, pero antes de que la eliminara, logramos captar la respuesta de Chuy Almada, exparticipante de “Exatlón Estados Unidos”, que salió su defensa.

“Hagas lo que hagas la gente te va a criticas, la gente te va a juzgar. Es imposible tener contento a todo mundo … siempre va haber alguien que no va a estar de acuerdo con lo que dices o haces”, Almada escribió.

“Estás ahí donde estás porque eres un chin***. Un fuerte abrazo mi estimado“, concluyó.