Dos repartidores de cerveza salvan la vida de un suicida

Puede encontrar ayuda si tienes pensamientos suicidas en el 800-273-8255 o también en www.save.org

Dos repartidores de cerveza salvaron la vida de un extraño al detenerse para hablar con él y ofrecerle una cerveza fría.

Kwame Anderson y Jason Gabel estaban realizando sus rondas de entrega en St. Paul, Minnesota, cuando vieron a un hombre colgado en el exterior de una valla en un paso elevado interestatal.

Se detuvieron y Anderson fue el primero en saltar de la camioneta, según informa de GoodNews.

“¿Hey qué estás haciendo?”, le preguntó al hombre. “Si estás pensando en saltar, no tienes por qué hacerlo”.

El hombre le contestó que si no le conocía por qué motivo intentaba salvarle. Anderson intentó dialogar con él, haciéndole ver que si no le importara no se habría detenido.

Una vez que Anderson confirmó que el hombre tenía tendencias suicidas, llamó al 911, pero sabía que tenía que mantener la conversación hasta que llegara la policía.

“Pensé en Denzel Washington cuando actúa como policía en las películas. Dije, bueno, tengo que mantener a este tipo entretenido de alguna manera hasta que venga la policía”, confiesa Anderson.

Durante la hora siguiente, Anderson conversó con él. Los dos hombres descubrieron que tenían una educación similar, el hombre tenía una casa cerca y se sentían identificados con los problemas del otro.

Entonces, Anderson le preguntó si quería tomar algo y conversar más sobre lo que le estaba pasando. Anderson corrió hacia la camioneta, instando al hombre a que lo siguiera, ya que tenía cervezas frías en el vehículo.

El hombre cruzó el puente para ponerse a salvo. Pero antes de poder tomarse algo con su nuevo amigo, los paramédicos lo llevaron al hospital para su evaluación.

Resulta que los dos compañeros de trabajo Anderson y Gabel estaban en el lugar correcto en el momento correcto. A pesar de que no siempre toman esa ruta, ese día sí lo hicieron y así pudieron salvar la vida de un hombre.