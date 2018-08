La regla que amenaza a inmigrantes con “green card”

Al no haber una reforma en el Congreso, la Administración Trump busca otras vías

Para el acual gobierno federal, aquellos inmigrantes que utilizan cualquier ayuda podrían ser una pérdida para las finanzas de los Estados Unidos y, por ende, una “carga pública” que debe evitarse.

Así lo expone un análisis de Bloomberg sobre la “regla” que afectaría a millones de inmigrantes que poseen una “green card”, aunque no todos reciben ayuda del gobierno -la cual es temporal- tiene en su familia alguien que por derecho ha aplicado a programas federales de comida, salud y educación, por ejemplo.

“Un cambio de reglas propuesto bajo revisión por la Oficina de Administración y Presupuesto tendría efectos de gran alcance en los inmigrantes legales que ya viven en los EEUU y en otros que buscan serlo”, apuntó el portal.

Esto, como también lo ha reportado este diario, ampliaría en gran medida la definición de quién podría convertirse en una “carga pública”.

“La Administración de Trump está considerando hacer más difícil que los inmigrantes obtengan una residencia permanente o una extensión temporal de la visa si ellos o sus dependientes usan cualquiera de una amplia gama de beneficios públicos que no son en efectivo, incluyendo cupones de alimentos, Medicaid, Programa de seguro de salud para niños o asistencia pública para vivienda o calefacción”, se alerta.

La mayor preocuación que externa el análisis y que ha sido expuesta por activistas y defensores de inmigrantes es que la regla aplicaría incluso si los dependientes son niños que son ciudadanos estadounidenses.

“La norma aumentará en un factor de más de 15 la participación de no ciudadanos que podrían considerarse ‘susceptibles de convertirse en una carga pública’, a casi la mitad de la población no ciudadana”, cita Bloomberg al Instituto de Política de Migración, que añade que eso impactaría a casi 18 millones de ciudadanos, no ciudadanos y ciudadanos naturalizados.

El reporte añade que, al no haber una reforma en el Congreso, el gobierno tratando de lograr un fin similar a través de una acción ejecutiva unilateral.