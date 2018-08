Futbolista argentino muestra por Instagram lo que Maluma supuestamente le pidió: su miembro

Futbolista le enseña su 'impresionanti' paquete a Maluma y todo queda en video El futbolista argentino Leonel Parraguez está inmiscuido en tremendo escándalo sexual, luego de que envió un video y fotos sexuales al cantante Maluma, quien asegura pretende tener sexo con él y le pidió que se las enviara. En redes sociales circulan las comprometedoras imágenes del futbolista agarrándose el miembro y ofreciéndoselo al cantante, al tiempo que baila en un yate al ritmo de "Bella", que Maluma canta al lado del reggaetonero Wolfine en su versión remix. Así y pese a que el colombiano se enorgullece de gritar a los cuatro vientos su supuesto romance con la modelo Natalia Barulich, su orientación sexual ha quedado en entre dicho luego del video y fotos que le fueron compartidos de forma directa en Instagram. “Maluma quiere la verga mía, ¿lo pueden creer?”, es lo que comenta "El Pretty Boy", como se le conoce al futbolista que jugaba en el equipo Victoria Arenas argentino y que afirma que Maluma le dijo en un mensaje que quería tener sexo con él. Tras su bailecito caliente y ahora al ritmo de "Te Boté", el jugador de 24 años entonces se bajó el short y dejó al descubierto su pene. Los comentarios no se dejaron esperar en el "live" y muchos lo comenzaron a elogiar, pero otros aficionados a Maluma a atacar pues creen que se quiere colgar de la fama del cantante para darse a conocer y pues sí, lo consiguió.

