En medio de fuertes revelaciones, Rosie Rivera deja Mira Quién Baila

Perdí en la pista pero gané en el Reino de los Cielos. Me voy con paz porque el propósito que Dios tenía para mi en MQB se cumplió. Me voy feliz porque conocí a personas my bellas, momentos preciosos y amigas/amigos nuevos. Me voy con almas para el Reino. Gracias a todos los que votaron. Gracias a todos los que oraron y vieron más allá de lo terrenal. Toda crítica, comentario, dolor, lagrima, sudor (me voy más delgada 😂) y ridículo en la pista valió la pena! Las almas sanadas y transformadas valen la pena! No vine a bailar, vine a impactar y se hizo gracias a Cristo y a ustedes! Los amo! Nos vemos pronto Mexico lindo y querido! #jesus #miraquienbaila #MQBaila ——VEAN MI REACCIÓN COMPLETA EN IGTV. 💋

