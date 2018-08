Chiquis Rivera asegura que pudo contactar a Jenni en el más allá

Hicieron las paces gracias a un médium

El próximo 9 de diciembre se cumplirán seis años del trágico deceso de Jenni Rivera. Mientras más se acerca el fin de año, una mezcla de sentimientos se acumula en el corazón de su hija más famosa, Chiquis, quien recientemente tuvo una experiencia extrasensorial donde pudo conseguir lo que no logró durante la vida de la “Diva de la Banda”: reconciliarse.

“Una amiga me recomendó a un médium; aunque al principio le dije que no porque me daba miedo, después me animé y le dije que sí”, confesó en entrevista con TVNotas.

Hay que recordar que Chiquis tuvo un desencuentro público con Jenni por una supuesta traición con su esposo Esteban Loaiza, hoy procesado por narcotráfico en una corte de los Estados Unidos.

“Fue algo muy bonito, desde ese día tengo mucha paz y tranquilidad. No puedo decir que escuché la voz de mi mamá o que la vi, no fue tan así, fue algo más espiritual, la sentí y el médium me dijo muchas cosas que quería y necesitaba escuchar, hasta lo grabamos; algún día les mostraré lo que pasó en esa ocasión”, narró.

Lo más importante fue que en dicho contacto con el más allá, Chiquis recibió el perdón de su madre, quien habría aceptado que se equivocó al culparla.

“No puedo entrar en detalles con ese tema, sólo les puedo decir que mi mamá se refirió a que ya sabía que yo no tuve nada que ver con Esteban Loaiza, y que la perdonara por no haberme creído”, agregó.

La supuesta relación amorosa entre Chiquis y Loaiza sigue levantando polémica en el presente. Hace solo una semana Rosie Rivera confirmó que Jenni vio una grabación con la que fundamentó su enojo, aunque según su hermana “no vio lo que creyó que vio”.