Rosie Rivera se ofrece para dar apoyo al padre de Chiquis, quien abusó de ambas

Ultima Hora :Saldrá de la Carcel padre de @chiquisoficial quien la abusó cuando era niña. SI ABUSABA DE SUS HIJAS Y SU CUÑADA, ¿QUIÉN VA A ESTAR A SALVO AHORA QUE SALE LIBRE EL PAPÁ DE LA CHIQUIS RIVERA POR BUENA CONDUCTA? En la prisión de Estados Unidos, donde permanece Trino Marín, primer marido de Jenni Rivera, le redujeron su condena a la mitad y saldrá por estos meses, a pesar de que violó a dos de sus hijas. A una de ellas, La Chiquis, desde que tenía dos años de edad, y también a su cuñada Rosie Rivera, desde que tenía 7 años. Este pederasta nunca ha aceptado su culpa, e insiste en que todo lo que se dijo de él fue un ardid publicitario de Jenni Rivera para lanzarse a la fama. Pero ahora que regresa a la calle, ¿quién está a salvo, si abusó de sus hijas y de su cuñada? El escándalo ya fue, y que no nos extrañe si ahora, cuando recobre su libertad, se va a vivir a la casa de alguna de sus hijas, y los veamos juntos rezando en una iglesia, ya perdonado. @rosierivera

A post shared by CERIANI (@javierceriani) on Aug 26, 2018 at 10:16am PDT