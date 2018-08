El grito pro AMLO que cimbró el Congreso mexicano y desató críticas

Yo voté por @lopezobrador_ pero esto me parece una falla, de forma, no algo de fondo, pero una falla, invita a pensar que no habrá separación de poderes, es dar motivo a quienes han señalado esa posibilidad, la celebración ya pasó, a chambear mis legisladores y es ha no a

— Isaac Gtez (@don_brocoli) August 30, 2018