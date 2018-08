Planned Parenthood expande servicios en Staten Island

El derecho a decidir sobre su cuerpo es solo suyo

Planned Parenthood of New York City (PPNYC, por sus siglas en inglés) ofrecer servicios para terminar embarazos no deseados en todos los cinco centros de salud, uno en cada condado, con la adición de servicios de aborto con medicamentos en el centro de salud de Staten Island. Nuestro centro en Staten Island ahora sirve como uno de los únicos proveedores de atención médica en la isla que ofrece estos servicios, lo que les permite a las residentes de Staten Island y los que frecuentan la isla acceso a métodos que son legales y seguros.

Además del servicio de aborto con medicamentos, nuestro centro de salud de Staten Island también brinda exámenes anuales, métodos anticonceptivos, pruebas y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, prevención del VIH (PrEP y PEP), pruebas y consejería y exámenes de detección de cáncer de mama y de cuello uterino.

Es importante especialmente que proveedores como PPNYC sigan expandiendo los servicios ahora que estamos enfrentando ataques sin precedentes contra nuestra salud reproductiva. La nominación de Trump de Brett Kavanaugh a la Corte Suprema hace imperativo, para nosotros como proveedores de servicios de salud, continuar protegiendo el derecho al aborto para todos los neoyorquinos.

El aborto con medicamentos es una de las maneras más seguras de terminar un embarazo temprano y se ofrece hasta 10 semanas después del último período menstrual. Tiene un 98-100% de efectividad de interrumpir un embarazo y las personas que viven en la isla o que pueden llegar al centro fácilmente, ahora pueden llegar a nuestros centros de salud y recibir la atención que merecen.

El aborto con medicamentos, también conocido como la píldora abortiva, consiste de dos medicamentos diferentes que se usan para inducir un aborto: mifepristona y misoprostol. Mientras se encuentra en nuestro centro de salud, uno de nuestros proveedores de atención médica administra la primera dosis de la píldora abortiva, la mifepristona, que bloquea la progesterona en su cuerpo para evitar que el embarazo siga creciendo. El segundo medicamento, misoprostol, se puede tomar en la comodidad de su hogar. Puede tomar la píldora entre 24 y 48 horas después de que el primer medicamento haya sido administrado en Planned Parenthood.

Puede leer tres historias diferentes de personas, una de un paciente de PPNYC, sobre experiencias con el aborto con medicamentos al hacer clic en este enlace, y leer más sobre esta píldora y qué esperar aquí.

La decisión de tener un aborto es suya. Solo usted sabe lo que es correcto para su cuerpo y para su futuro. Para continuar en la lucha para tener acceso al aborto, siga #StopKavanaugh en Twitter y llame a sus Senadores al 202-225-3121 para decirles lo importante que es para usted.

Nuestro centro de salud de Staten Island está ubicado en 23 Hyatt Street, NY 10301. Puede llegar tomando el Staten Island Ferry y caminando unos 10 minutos. ¡Haga su cita visitando http://www.ppnyc.org y llamando al 212-965-7000!

(Louise Marchena, directora de programas para jóvenes de Planned Parenthood of New York City).