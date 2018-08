Un niño de 14 años apuñala a una compañera de clase por rechazarle

La educación contra la violencia de género se debe implementar en todos los ámbitos de la vida y desde una edad temprana

La policía afirma que un niño de 14 años en Luther, Oklahoma, apuñaló a su compañera de clase varias veces porque ella se negó a salir con él.

Según los informes, la niña había rechazado al niño antes, pero él continuó persiguiéndola, a menudo dejando notas en su casillero, contó la policía a KOCO News 5.

El jefe de la policía de Luther, David Randall, informó que la niña siempre le había rechazado y que solo según confirmaron los compañeros solo le gustaba como amigos, según reporta NewsOK.

Luego, el 16 de agosto, el primer día de clases, presuntamente la apuñaló de nueve a 11 veces frente a otros estudiantes, profesores y personal de la escuela que se habían reunido en el auditorio para un evento de bienvenida, informó NBC News.

La policía le dijo a la afiliada local de la NBC, KFOR, que el sospechoso usó un cuchillo plegable de cuatro pulgadas que era fácil de ocultar, y apuñaló a la víctima en la parte superior de la espalda, el brazo, la muñeca y la cabeza.

El personal de la escuela consiguió reducir al muchacho y retenerlo contra la pared.

Según informó el Star-Telegram, la niña fue transportada por aire a un hospital, donde se espera que se recupere. El sospechoso fue reclutado en el Centro de Detención Juvenil del Condado de Oklahoma y permanece allí con una fianza de $ 50,000 dólares según NewsOK.

Randall dijo sobre el sospechoso durante su arresto: “Lo que más me preocupaba era su actitud despreocupada sobre lo que sucedió. Sin remordimiento alguno “.

El grupo de defensa local Yes All Daughters está presionando aún más a la legislatura estatal para que apruebe un proyecto de ley llamado “La ley de Lauren” que requeriría “consentimiento obligatorio sexual y educación sobre comunicación en las escuelas de Oklahoma”, informó el Star-Telegram.

Lauren Atkins, es una estudiante de secundaria de Oklahoma, que alega que fue atacada sexualmente en mayo. Su agresor le dijo más tarde que no sabía qué era el consentimiento, según una entrevista con Babe.

Stacey Wright, la fundadora de Yes All Daughters, le contó a Fox 25 en una entrevista que “tenía la sensación” de que la dinámica de una relación poco saludable motivó el apuñalamiento de Luther.

“No estamos promoviendo habilidades sanas de comunicación”, explicó. “Es necesario saber interactuar y comunicarse desde bien temprano y durante toda la vida. Si no empezamos a tener esas conversaciones con los chicos cuando son realmente jóvenes, para cuando llegan a la escuela secundaria y la universidad es demasiado tarde. Si las escuelas hubieran implementado clases de comunicación y salud sexual, tal vez ese niño no se lo hubiera tomado tan personalmente la negativa. Las niñas no les deben nada a los niños”.