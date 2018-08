Video: Bebé fuma dos cajetillas de cigarros al día y genera controversia en redes

La madre asegura que es lo único que lo calma cuando hace berrinches

Gran indignación la que se ha generado en redes sociales, luego de que diversos medios de comunicación internacionales dieran a conocer la historia de Rapi Ananda Pamungkas, de tan solo 2 años y quien vive en Sukabumi, en Java, Indonesia, y a su corta edad ya es un fumador empedernido.

Según relatan varios medios locales, Rapi fuma dos cajetillas de cigarros al día. Todo comenzó cuando de más pequeño recogía las colillas y se las fumaba, a tal grado que llegó a consumir hasta 40 cigarrillos diariamente, ante la mirada de su familia, quienes no han podido quitarle el vicio a este pequeño.

Es más, su madre, una mujer de 35 años llamada Maryati, asegura que a pesar de que han intentado que su hijo se aleje del tabaco, es lo único que lo controla y calma cuando hace berrinches. Incluso, ella acepta que le ayuda a encenderlos.

El caso le ha dado ya la vuelta al mundo y las autoridades locales ya han intervenido para ayudar al menor. “El Departamento de Salud me dijo que esto no puede seguir, pero ¿cómo puedo cambiar lo que le gusta? Cuando me voy a trabajar, él camina solo y los encuentra en la calle”, comentó Maryati.

La madre de Rapi asegura que el tabaco está comenzando a dejarle secuelas, ya que ha comenzado a sufrir de fiebres altas, sin razón aparente, y a la larga, los especialistas coinciden en que su cerebro sufrirá daños irreversibles.