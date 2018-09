Estos son los autos con el mantenimiento más barato

Una de los puntos más importantes de un auto, es el costo que su mantenimiento requiere

Cuando hablamos de mantenimiento de un auto, no solo nos referimos a las reparaciones que se van requiriendo en el camino, sino a todos los gastos que esto conlleva.

Desde los servicios obligados, los cambios de neumáticos, gomas de limpiadores, limpieza, hasta lavados y engrasados, ajustes, afinaciones, cambios de aceite, en fin, todo forma parte del mantenimiento.

A nivel mundial existen marcas que tienen los mejores promedios de gasto o bien costo, pues en realidad no es un gasto como tal, pero, ¿cuales son las que nos brindan mejores opciones?

Nuestros amigos de CarMD nos ayudaron a clasificar a las marcas de autos según la frecuencia de descomposturas y costo promedio de las reparaciones.

Esto nos arrojó datos que son ya de conocimiento público como el hecho de que los autos Toyota son los que menos problemas dan, pero nos sorprendió que no fuera la marca que aparece en la cabeza.

Incluso nos sorprendió que la Honda CR-V 2012 tuviera menor costo de reparación promedio y también presentara menores promedios, lo que la colocaría como el auto más confiable, de no ser porque el estudio no contempló la nueva Kia Niro, pues no tiene presencia mundial.

Pese a esto, el estudio es bastante confiable y aquí te presentamos las marcas que menor costo de mantenimiento presentan en todo el mundo.

Hyundai – $318.50 dólares. Mazda – $334.82 dólares. Kia – $338.57 dólares. Chevrolet – $347.28 dólares. Chrysler- $347.86 dólares. Dodge – $351.05 dólares. Jeep – $357.97 dólares. GMC – $362.76 dólares. Ford – $372.80 dólares. Buick – $373.07 dólares.

Esta lista deja a las marcas estadounidenses bastante bien colocadas, aunque mantiene la tendencia de los autos asiáticos que son sinónimo de prestancia y confiabilidad.

En cuanto a los modelos, estos son los más económicos en cuanto a su costo de mantenimiento anual.