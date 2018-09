Diseñador convierte a Corona en una pasarela en la Semana de la Moda de NY

Con el desfile “TODOS somos transparencias”, el modisto Osvaldo Rodríguez y sus modelos poco convencionales, promueven un mensaje de inclusión

Son las 11 de la mañana. El calor está a reventar. El ruido de la calle parece robarse la atención, pero en solo unos segundos pierde todo el protagonismo. Súbitamente, un automóvil para en la esquina. De su interior, perfectamente maquillados y caminando como si estuvieran en una pasarela, salen uno a uno varios modelos. Por el revuelo que causan entre la gente, que no les quita los ojos de encima y sacan sus celulares para grabar, muchos podrían pensar que se trata de Karlie Kloss, Kate Moss, Ashley Graham, Simon Nessman o Rodrigo Guirao.

Pocos transeúntes saben que el próximo jueves arranca oficialmente la Semana de la Moda de Nueva York y pudieran creer que esos modelos tal vez sean algunos de los maniquíes que lucirán los diseños de las grandes casas de modas en el evento que va hasta el 14 de septiembre. Los modelos avanzan tranquilamente sin dejarse intimidar por el público, acompañados de un asistente bastante alto, quien carga una división estilo biombo, que hará las veces de camerino.

De cerca nadie logra reconocerlos, pero a juzgar por el revuelo que su presencia arma, ellos se roban el show.

De esta forma, el diseñador Osvaldo Rodriguez lleva la Semana de la Moda a Queens con un mensaje de inclusión en su colección “”Todos somos transparencias””.

Esto no es Manhattan, es Corona, Queens. Aquí no se ven jovencitos elegantes ofreciendo champagne o vinos finos al público, como en los grandes eventos de moda. Puestos de tacos, gorditas, tamales y aguas frescas engalanan el área y ante la ausencia de DJ’s famosos que pongan sus mezclas “trendy” y “eclécticas”, la banda sonora corre por cuenta del estruendoso ruido del tren 7.

¿Pero quiénes son ellos?, pregunta un señor mexicano que clava sus ojos en el taxi negro en que venían los modelos, tal vez con la esperanza de ver si el pasajero que queda es Carolina Herrera, Donatella Versace, Jean Paul Gaultier o Giorgio Armani. Pero no. No es ninguno de los modistos famosos. Se trata de Osvaldo Rodríguez.

¿Quién?, Osvaldo Rodríguez, un diseñador mexicano que reclama su derecho a mostrarle al mundo que tiene talento y que en el marco de una de las vitrinas de moda más famosas del planeta, pretende enseñar sus diseños, y enviar un mensaje fuerte sobre la diversidad, la libertad, y la defensa a “ser quien uno quiere ser”, apoyado de su grupo de modelos poco convencionales.

Una moda para expresar diversidad

“Yo no soy ni famoso ni conocido. Hasta ahora me estoy dando a conocer, pero quiero aprovechar esta fecha importante en el mundo de la moda para que la gente vea mis propuestas y mostrar que todas las personas, sin importar su estatura, sus cuerpos, su género, su raza o su orientación sexual, somos iguales y tenemos derecho a lucir bellos”, comenta el modisto, de 45 años, recordando que siendo apenas un adolescente le dijo adiós a Putla de Guerrero, un municipio en el estado mexicano de Oaxaca, que no supera los 30,000 habitantes.

“Estamos en una época donde mucha gente todavía no es feliz porque se cohíbe de ser ellos mismos. Mis diseños son para todos, y sirven para decirle a la gente que, aunque seamos diferentes, en el fondo somos iguales y aquí en Nueva York la moda no tiene sexo. Tú te puedes vestir como quieras”, agrega el mexicano, quien el próximo lunes 10 de septiembre a las 11:00 pm tendrá su “fashion show” en “El Trío Lounge”, de Corona.

“Mi desfile se llama ‘TODOS somos transparencias’, porque como diseñador me encanta trabajar las transparencias y además como ser humano creo que es importante que seamos transparentes y libres”, agrega el diseñador, confesando que desde niño admiraba la ropa femenina y hacía algunos dibujos, pero los escondía por miedo al machismo y al qué dirán, que rondaban en su pueblo.

“Ahora eso ya no me importa. Ahora me siento bien liberado y realizado, y sagradamente cada noche desde la 1 hasta las 5 de la mañana trabajo en mis diseños, con mi maniquí, que le digo Valentina, uno de mis grandes tesoros”, dice Osvaldo. “Yo no dibujo, yo empiezo a diseñar con las telas directamente encima de ella y de ahí nace todo”, agrega el diseñador, mientras al hablar mueve sus manos sin cesar. Unas manos fuertes y gruesas que llaman la atención.

“Yo no tengo manos suaves porque son el reflejo de lo duro que he trabajado. Tienen la historia de mi vida, pero así como las he usado para cosas bruscas como construcción, también han tocado telas suaves y se vuelven livianas cuando estoy creando”, dice el mexicano, quien combina su profesión de modisto con la de cocinero, en un restaurante de comida Tex-Mex en Union Square.

Y mientras ultima los detalles para que sus modelos posen para un estudio de fotos, en plena Avenida Roosevelt con calle 103, en Corona, agachado, poniendo unos alfileres para hacer lucir perfecto un diseño, Osvaldo se confiesa fiel admirador del trabajo de casas de modas como las de Oscar de la Renta, Versace y Carolina Herrera.

“Nunca voy a copiarlos, pero son mi inspiración. Algún día sueño con poder llegar a las pasarelas de la Semana de la Moda de Nueva York a lo grande, compitiendo con ellos, pero por ahora quiero hacer el desfile aquí y honrar a Corona, porque esta es mi comunidad”, dijo el costurero. “Yo he crecido en Queens, la mayoría de personas que me han apoyado son de aquí y me siento orgulloso de ser latino e inmigrante y poder mostrar que los inmigrantes no venimos a robar o a hacer cosas malas, sino que tenemos mucho talento que mostrar”.

Lucha contra la discriminación

Mauricio Mazadiegos, uno de los modelos masculinos de Rodríguez, quien accedió a lucir los diseños femeninos del modisto, asegura que están usando la moda para luchar contra la discriminación y la desigualdad.

“Con esto nosotros decimos que es hora de dejar esos tabús y hay que ser uno mismo y ser libre, y si te gusta el color rosado, o el rojo, no importa, debes usarlo porque los colores no tienen género y nadie tiene que criticarte por eso”, dice el guatemalteco, quien causó sensación entre los transeúntes, que se aceraron para tomarse fotos con él.

Ashley De Queen, un jovencito mexicano que lució un diseño verde intenso y unos zapatos de altas plataformas, calificó la propuesta de Rodríguez como “un llamado a poner fin a los estigmas” y al qué dirán. “Por ejemplo, yo soy un nene y me visto de mujer y ese tabú en mi familia ya no existe. Todos somos iguales”, dijo el modelo, destacando el mérito de llevar las pasarelas a Corona. “No solamente la moda vive en Manhattan, también vive aquí y no por ser un barrio de latinos nos van a hacer menos”.

Luego de estar listos, los modelos de esta colección: hombres y mujeres hetereosexuales, gays y trans, hacen sus mejores poses ante las cámaras que los persiguen.

Changela Di Marti, una de las más llamativas, con un voluminoso vestido negro gira su rostro y dice: “Yo siempre quiero llamar la atención sin importar cuál sea mi aspecto físico. Así sea gordita, la idea siempre es sentirme bien, y la gente debería siempre usar lo que quiera y no sentirse mal por no ser ultradelgadas”.

Con rostro angelical, Denisse Salomé, un poco más recatada y tímida reitera que el mensaje es la igualdad dentro de la diversidad.

“No tienes que ser hombre, mujer o chica trans para vestirte de determinada forma. Puedes vestirte como se te dé la gana y quitarte los tabús porque lo que vale es buscar ser tu mismo”, dijo la mexicana, mientras movía su cabellera.

Mandando un mensaje de inclusión

Y la dominicana Karina Blancovi, una de las mujeres que lucirá los atuendos del modisto mexicano la próxima semana, manifestó que el concepto de moda de Osvaldo va más allá de la imagen.

“El diseñador está mandando un mensaje de inclusión. No importa el sexo o el género, para él todos somos iguales, como debería de ser para todo el mundo: aceptar a todos como somos, independientemente de nuestras creencias y nuestras apariencias”, dijo la joven, quien de paso criticó las pasarelas famosas donde solo las “flacas y altas” tienen cupo.

“Las mujeres somos todas las tallas y todos los tamaños. Solo es en esas pasarelas donde se ve modelos 90-60-90 que no muestran la realidad de la mayoría. Y nosotras las latinas somos más curvas y por eso deberíamos exigir que nos representen en esas pasarelas como está haciendo Osvaldo, quien sabe mezclar además la elegancia y la sensualidad sin caer en la vulgaridad”, dijo la caribeña.

Pronto el sol empieza a hacer de las suyas, y tras terminar de posar para fotos y videos, e invitar a los vecinos a la pasarela del 10 de septiembre, que quiere hacer contrapeso a los desfiles de Manhattan, el diseñador es rodeado por sus modelos. Ellas y ellos, y los transeúntes curiosos lo aplauden y lo elogian, y Osvaldo, quien ha creado más de 400 diseños, con mucha humildad se llena de emoción.

“Todos los sueños se hacen realidad. Si quieres ser diseñador, maestro o chef, si trabajas duro, lo vas a lograr. Yo quiero ser un diseñador famoso y lo voy a seguir intentando hasta que lo sea y en un par de años estemos en las grandes pasarelas. Así será”, vaticina el mexicano, orgulloso de sus modelos y de su Corona, Queens.

Dónde será el desfile