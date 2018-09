Mira la historia entre Laura Pausini y Quique Usales que terminó en amistad

Ni te imaginas cómo comenzó

Es muy común ver a Quique Usales compartir historias de Laura Pausini en las redes sociales, o escuchando su música e incluso viajar para ver a la cantante en conciertos en diferentes ciudades de Estados Unidos… Lo que nadie imagina es que esta historia de amistad comenzó con un reclamo.

Luego de escuchar que Laura Pausini le dedicaba una canción a Quique en el concierto que dio días pasado en New York, nos comunicamos con el fashionista, quien nos confesó que desde que estaba en la escuela, en su natal Argentina, escuchaba a la italiana.

“Me volví fan cuando escuché por primera vez la canción ‘Se Fue’… Siempre compré su música. Pero con el tiempo, cuando ya estaba en los medios, me pasó algo muy cómico”, nos confiesa Quique.

¿Qué fue lo tan cómico? Que en la alfombra de un Latin Grammy le tocó criticar a su ídola, y lo peor de todo es que al día siguiente se la encontró en una tienda.

“Me la encontré en un negocio comprando muebles y nos reconocimos y se lo tomó a risa”, nos dice Quique. Y fue tanto así que terminaron grabando este video.

Y así fue como nació una bella amistad entre el colaborador de ‘Al Rojo Vivo’, y la que desde que la escuchó se convirtió en su ídola: Laura Pausini.

“Después ya por el trabajo me ha tocado entrevistarla en varias ocasiones y me la he pasado súper…. Me invitó hace poco a su concierto de Miami, fui, y quise venir a New York City, porque sabía que era un lugar muy importante para ella… Había visto sus entrevistas en la tele de Italia donde contaba que presentarse en el Radio City era como uno de sus sueños y, ¡quería estar presente!”, así fue como formó parte del público de esa gran noche mágica de ‘Sold Out’.