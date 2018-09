Danna Paola: De niña buena a sensual villana en ‘Élite’, la nueva serie de Netflix

La serie se estrena este 5 de octubre a nivel internacional

Atrás quedó el mundo de caramelo en donde vivía Danna Paola.

La mexicana, de 23 años, ahora es una mujer hecha y derecha, a la que ya no le da miedo sacar su lado más sensual, desquiciado y lleno de rebeldía, el cual presumirá al máximo en la serie ‘Élite’, de Netflix.

“Esta es la primera vez que me toca ser tan malvada y tan ‘bitc*’. Al principio me costó mucho, porque todos los papeles que he hecho son de la niña sufrida, que llora y es muy dramática.

“Pero este papel fue increíble, porque lo llevé a otro lado. Los villanos siempre disfrutan más las cosas, ya puedo decir que fui una villana que tuvo mucha carne y jugo. Fue una gran experiencia”, reconoce la actriz.

En el show juvenil y de misterio, la cantante da vida a Lú, una chica adinerada que asiste a Las Encinas, el colegio más exclusivo de España, donde se desenvuelve como una verdadera antagonista.

“Lo único similar que comparto con Lú es que las dos somos muy perfeccionistas. Este rollo de luchar por lo que quiero es algo que combiné mucho con el personaje. Lo que hice fue tratar de mimetizar mi vida.

“A mí me gusta ser multifacética, me gusta hacer cualquier tipo de personaje y por eso quiero a Lú, pues llegó a romperme todos mis prejuicios y a decirme: ‘Vete por este camino, que lo vas a disfrutar mucho’“.

La también modelo reconoce que el primer papel que la inspiró a salirse de su zona de confort fue el de la bruja Elphaba, protagonista del musical ‘Wicked’, el cual montó con éxito hace unos años en México.

“Antes de Wicked, que llegó a mi vida cuando yo tenía 17 años, yo era una chica la verdad con muchos prejuicios. Era parte de mi imagen de la niña perfecta que no rompe ni un plato.

“Pero cuando eres actor y de verdad decides romper esta barrera del pudor, del prejuicio y de que eres una princesita, entiendes que también puedes ser malvada. Elphaba fue un personaje que me costó lágrimas”, recordó.

La serie ‘Élite’, que estrena este 5 de octubre a nivel internacional por Netflix, no sólo le cambió la perspectiva que tenía sobre la actuación, sino que también le ayudó a redescubrirse como mujer independiente.

“Llegué a Madrid con muchas expectativas y me complementó una familia hermosa de españoles que me acogieron divino y que me hicieron sentir como en casa. Al mismo tiempo, también entendí quién soy yo.

“Me cayeron muchos veintes: yo soy tan perfeccionista con mis cosas, que a veces debo dejar que la vida me lleve para ser la auténtica yo. Me descubrí a mí misma y hasta escribí nuevas canciones”.

Wedding crashers 💜👅👰🏻💍 A post shared by Danna Paola (@dannapaola) on Sep 2, 2018 at 10:54am PDT

ASÍ LO DIJO

“Por supuesto, ahora todos los personajes que vengan después de esto, tienen que ser un reto para mí, porque a nivel personal y como actores, nos gustan hacer las cosas que no son fáciles“.

Danna Paola, actriz y cantante

POR: Rodolfo G. Zubieta