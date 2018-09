Paty Manterola paraliza Instagram con su bikini blanco y muchas transparencias

La ex Garibaldi lució sus curvas de infarto

Paty Manterola es una actriz y cantante de origen mexicano que sigue cautivando a sus fieles seguidores con su sensual belleza. Actualmente tiene 46 años y a través de su cuenta de Instagram se puede ver cómo la ex Garibaldi aún posee un cuerpo de infarto y tentación. Hace algunos días la mexicana compartió una fotografía en donde aparece con un traje de baño blanco con el cual ha dejado a su público con la boca abierta.

Días previos también publicó una imagen en donde poco dejó a la imaginación ya que lució un traje de baño blanco, el cual mojado era una verdadera transparencia.

💦 A post shared by ♥ Patrícia Manterola ♥ (@patriciamanterola) on Aug 28, 2018 at 8:06am PDT

En su más reciente publicación, Manterola hizo una comparación de su cuerpo hace 20 años y ahora. Con la que deja claro que los años no son una excusa, sino al contrario. Junto a la fotografía escribió: “Muchos me han preguntado cómo me cuido; Les cuento que para mi los años más que números han sido etapas de inmenso aprendizaje, donde la vida me ha enseñado (a veces por las buenas y a veces no tanto) a dejar de lado todo lo que no es saludable para mi alma, para mi mente, y para mi cuerpo”.

Patricia Manterola reflexiona cómo con el tiempo ha dejado de lado las “emociones destructivas, los malos hábitos, las relaciones tóxicas, las preocupaciones a futuro, la carga del pasado, los alimentos chatarra, los refrescos, el alcohol, la cafeína, el azúcar, los juicios, el chisme, las quejas, las malas caras, las desveladas etc etc etc…”, prácticamente y gran medida ahora vive el mundo del espectáculo de una manera diferente y un tanto alejada de los reflectores sensacionalistas.

Según declara en su texto, ella ha adoptado solo “los hábitos que me mantienen conectada con mi verdadero ser de luz y me dan paz, como: la meditación, el yoga, el veganismo, las sonrisas, la amabilidad, el agua, el goce del momento presente, las palabras dulces y sin juicios, el descanso profundo, el agradecimiento, el pilates, las amistades constructivas, las risas etc etc etc…”.

Y como es notorio se puede ver que estos cambios que comparte, son ahora “mi estilo de vida también”, ya que al parecer ella “ha aprendido a recibir con los brazos abiertos los regalos más hermosos que la vida ha preparado para mi: Un esposo maravilloso @forrestkolb que es mi mejor maestro, mi mejor amigo, mi cómplice y el mejor compañero de vida. Tres hijos amorosos, sanos y bellos que son también mis maestros y la luz de mis ojos @luccakolb @alessokolb @kolbmatteo. Una relación más amorosa y presente con mis padres y hermanos. Y un “trabajo” en la actuación y en la música, que después de tantos años sigo disfrutando como si fuera el primer dia y me sigue dando tantas y tantas satisfacciones. Hoy soy y me siento en paz, plena, sana, feliz y muy muy agradecida“, concluyó la artista.