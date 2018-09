“Piojo” Herrera rompe el silencio y revela que nunca golpeó a Martinoli

El extécnico de la selección mexicana reconoce que intentó hacerlo, pero Luis García lo contuvo

Miguel “Piojo” Herrera recordó la polémica escena que protagonizó con Christian Martinoli en el aeropuerto de Filadelfia y que le costó el puesto como director técnico de la selección mexicana, un día después de haber conquistado la Copa Oro de 2015.

En entrevista con el programa “Raza Deportiva” de ESPN, el ahora entrenador de las Águilas del América aseguró que nunca tocó al comentarista deportivo de TV Azteca, pues al momento de soltarle el manotazo, el exfutbolista y analista de la televisora del Ajusco, Luis García, lo contuvo.

“Él sabe perfectamente que no lo toqué, que Luis García me paró y que son circunstancias que pasaron”, relató Herrera.

“Eso me costó muchísimo, pero estoy tranquilo, eso ya pasó, mi cabeza pensó bien donde estaba yo parado y que no debí haberlo hecho, pero a fin de cuentas lo hice y de eso he aprendido bastante”, comentó el “Piojo”.

En aquella ocasión, el escándalo también fue protagonizado por Mishelle Herrera, hija del estratega de las Águilas mejor conocida como “La Piojita”, quien fue la primera en estallar el conflicto en contra de los comentaristas de TV Azteca, molesta por las críticas hacia su padre e, incluso, le llegó a dar una bofetada a Luis García.