Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Disfruta este fin de semana de un concierto de baladas románticas y pop con el cantante Chayanne en el Madison Square Garden y baila a ritmo de bachata junto a los bachateros Luis Vargas y Zacarías Ferreira

Jueves 6

Músicos latinos en el Festival of New Trumpet

Los trompetistas hispanos, Linda Briceño y Michael Rodríguez se unirán a la trompetista Rachel Therrien para formar equipo junto al pianista Gabriel Chakarji, el bajista Ricky Rodríguez y el baterista Obed Calvaire, para explorar la música de Venezuela, Cuba, Puerto Rico y Colombia, entre otras naciones. El colectivo, surge de una colaboración entre Jazz at Lincoln Center y el Festival of New Trumpet Music. En el Dizzy’s Club Coca-Cola, a partir de las 7:30 p.m. Información: http://www.jazz.org

Viernes 7

Concierto: Chayanne

Acompaña a la estrella puertorriqueña Chayanne, en un concierto de baladas románticas y música pop en el Hulu Theater del Madison Square Garden. La función forma parte de la gira ‘Desde el alma Tour’ que lo llevará a recorrer 15 ciudades del país. El artista es conocido por composiciones como ‘Torero’, ‘Provócame’ y ‘Un siglo sin ti’, con una extensa trayectoria que abarca 25 producciones discográficas. Entradas: http://www.ticketmaster.com

Concierto: Luis Vargas y Zacarías Ferreira

Comienza con buen pie el fin de semana durante un concierto que unirá a dos grandes de la bachata, Luis Vargas y Zacarías Ferreira. Vargas incluye entre sus éxitos temas como ‘Loco de amor’, ‘Volvió el dolor’ y ‘De ti me separo’. Por su lado, Ferreira ha popularizado canciones como ‘Amiga veneno’, y ‘El triste’. En la discoteca La Boom, en 56-15 Northern Blvd. 2Fl. Woodside, Queens. Entradas: $30. Información: http://www.laboomny.com

Comedia: Felipe Esparza

Diviértete con las ocurrencias del comediante de origen mexicano Felipe Esparza, quien traerá su nuevo monólogo ‘Bad decisions 2018’, al hotel Borgata en Atlantic City, NuevaJersey. Esparza, quien creció en Los Ángeles, cuenta entre sus producciones de comedia ‘They’re not gonna laugh you’ y ‘Translate This’. A las 9 p.m., en The Music Box del Borgata Hotel. Entradas: desde $25. Información: http://www.theborgata.com

Sábado 8

Simposio y muestra sobre los taínos

El Museo Nacional del Indígena Americano del Smithsonian y el Centro Latino Smithsonian presentarán un simposio público gratuito para celebrar la exposición Taíno: herencia e identidad indígena en el Caribe. Un grupo de expertos explorará los temas de la exhibición en diálogo con los líderes comunitarios y trabajadores culturales Taínos/indígenas del Caribe. En el Auditorium, National Museum of the American Indian Alexander Hamilton U.S. Custom House, One Bowling Green. De 10:45 a.m., a 5:30 p.m.

Concierto cristiano: Jesús Adrian Romero

Regresa a la ciudad el cantante y compositor cristiano Jesús Adrian Romero. Será una presentación íntima, en el United Palace, en la que el artista interpretará sus mejores éxitos. El repertorio de Romero incluye ‘Sumérgeme’, ‘Princesas mágicas’ y ‘Como la brisa’. A partir de las 7:30 a 9:30 p.m. Información: http://www.boletosexpress.com

Clases de baile en Bryant Park

Experimenta la emoción que produce la danza, a través de clases a cargo de expertos de la renombrada compañía de danza Limón Dance. Se trata de clases gratuitas, al aire libre, que puedes aprovechar todos los sábados hasta el próximo 29 de septiembre. De 10 a 11 a.m. No importa si no tienes experiencia, en esta actividad pueden participar principiantes y veteranos. En Bryant Park. Información: http://www.bryantpark.org

Domingo 9

Smorgasburg Prospect Park

Visita el celebrado mercado al aire libre Smorgasburg. Esta feria de comida organizada por Brooklyn Flea en colaboración se une a Prospect Park Alliance para traer un Smorgasburg Prospect Park, abierto todos los domingos hasta el 28 de octubre. Más de 100 vendedores locales y regionales ofrecen sus productos. En Breeze Hill, Prospect Park Brooklyn. De 11 a.m., a 6 p.m. Información: http://www.prospectpark.org

Miércoles 12

Almuerzo en Rockefeller Plaza

Disfruta de tres días para probar delicias culinarias de los más de 20 restaurantes que participarán en The Rock Eats Food Festival en Rockefeller Center. Durante el festival, al aire libre, los restaurantes más renombrados de Rockefeller presentarán algunos de sus platos más populares. El festival también ofrecerá música en vivo. Del 12 al 14 en Rockefeller Plaza, entre las calles 49 y 50 y las avenidas Quinta y Sexta. De 11:30 a.m., a 2:30 p.m.

Desfile y festival de centroamérica

Con el apoyo de Gorayeb, este domingo se realizará el evento Central American Parade and Festival , que llegará cargado de cultura, folklore y diversión. El Festival será desde las 9 am a las 6 pm, en Cotrona Park en El Bronx, y el desfile iniciará a las 12 pm, en East Tremond y Souther Vlv. hasta Boston Road y la calle Charlotte en El Bronx.

Jueves 13

Concierto: Doctor nativo

Juan Manuel Martínez, mejor conocido como ‘Doctor nativo’, presentará durante este concierto su primer disco como solista, titulado ‘Guatemaya’. La música de Doctor Nativo, quien celebrará la independencia de Guatemala, explora el tema de los mayas, justicia social y ritmos folclóricos a través de una mezcla que registra cumbia, hip hop y reggae. A las 7:30 p.m. Gratis, en el David Rubenstein Atrium del Lincoln Center. Información: http://www.lincolncenter.org

Muestra: Liliana Porter: Other Situations

El Museo del Barrio reabre sus puertas, tras un año de renovación y una de las primeras muestras en su agenda es Liliana Porter: Other situations, una retrospectiva de la referida artista argentina, que incluirá fotografías que datan de la década de los setenta. En conjunto con la muestra, también será posible ver una presentación teatral, un medio que Porte explora en colaboración con la artista Ana Tiscornia. http://www.elmuseo.org