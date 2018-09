Pence se sometería al “detector de mentiras” para probar su lealtad a Trump

En medio del escándalo que propició la publicación anónima de una columna de opinión en el NYT donde se daba fe de una “resistencia” dentro de la Casa Blanca para contener al presidente Donald Trump, el vicepresidente Mike Pence salió nuevamente a desmentir los rumores que habría sido él quien la escribió.

Mike Pence dijo este domingo que se sometería al “detector de mentiras” como parte de un potencial esfuerzo de la Casa Blanca para identificar al escritor anónimo de un artículo de opinión del New York Times.

Durante su aparición en “Fox News Sunday”, Pence volvió a hacer un llamado al autor anónimo para que de la cara y renuncie. Pence aseguró que no sabía la identidad del escritor, pero aceptó someterse a un polígrafo “en un abrir y cerrar de ojos y se sometería a cualquier revisión [por] parte la administración” para comprobar su lealtad a Trump.

“Todo alto funcionario de cualquier administración hace un juramento a la Constitución”, dijo Pence. “La Constitución de los Estados Unidos confiere todo el poder ejecutivo al presidente de los Estados Unidos”.

“Tener a un individuo que hizo ese juramento, y que literalmente diga que trabaja todos los días para frustrar al presidente de avanzar en la agenda que fue elegido, es antidemocrático. No es solo engañoso, sino que realmente es un asalto a nuestra democracia. Y esa persona debería hacer lo más honorable, dar un paso adelante y renunciar “.

