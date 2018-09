Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Durante este fin de semana puedes disfrutar de entretenidas actividades, entre ellas, una función del Ballet Hispánico, un festival de vino, noches de teatro y de la proyección de películas en City Island. Disfruta también de conciertos con Los amigos Invisibles y Jean Carlos Centeno.

Jueves 13

Flamenco con Olga Pericet

La sensación internacional del flamenco, Olga Pericet, agraciará a su público una vez más con fuerza y técnica de su repertorio español. Interpretará, junto a la guitarrista Anonia Jiménez y los cantantes ‘La Carbonera’ y Miguel Lavi, su espectáculo mundial ‘ENFOQUE’, en honor a la leyenda del flamenco Carmen Amaya. Actuarán cada miércoles, jueves, viernes y sábado hasta el 21 de octubre en el Repertorio Español, en el 138 E de la 27th Street en Manhattan, entre Lexington y la Tercera Avenida. Los días 3 y 4 será a las 7 p.m. y el 5 y 6 a las 7 p.m. Más información sobre horarios y tickets en: http://www.repertorio.nyc

Teatro: Unos cuantos piquetitos

La obra ‘Unos cuantos piquetitos’, de la dramaturga española Laila Ripoll y dirigida por Gemma Ibarra, se presenta hasta el 16 de este mes en el Teatro Círculo. La pieza remite a la pintura homónima de Frida Kahlo de 1935 que lleva el mismo título. En el 64 Este de la calle 4, Manhattan. Informacion y entradas: http://www.teatrica.org

Yoga en Randalls Island

Echa a un lado el estrés durante unas clases de yoga en Randalls Island, lo mejor de todo es que es completamente gratis. Solo tienes que traer un tapete para yoga y dejarte llevar por las instrucciones de un experto de Sweet Water Dance y Yoga. En horario de 6:30 a 7:30 p.m. Informacion: http://www.nycgovparks.org

Concierto: Jean Carlos Centeno

En la discoteca La Boom en Queens te espera el cantante y compositor Jean Carlos Centeno. El artista tendrá un variado concierto que incluirá vallenato, salsa y bolero. Centeno, quien ha popularizado temas como Olvídala, Si tu amor no vuelve y No te quiero perder, comenzó su trayectoria de la mano del grupo de vallenato Binomio de Oro. Información: http://www.laboomny.com

Viernes 14

Xmas en Septiembre de Puerto Rico a NY

A casi un año del paso del Huracán María, este evento celebra la Navidad con la Diáspora Puertorriqueña en Nueva York, y traerá comida navideña tradicional de la isla, decoraciones y mucha música, de la mano del trovador Julio César Sanabria y el destacado jazzista William Cepeda . Este evento será el viernes 14 de septiembre a las 7 p.m. en Port Morris Distillery en El Bronx. Para información,llamar a 718-585-3192. Durante el evento, recolectarán instrumentos para donar a niños de Loiza.

Cinco horas de acordeón

No te puedes perder el cierre del festival Accordions Around the World, en el que podrás disfrutar de cinco horas completas escuchando la música de acordeonistas de todo el mundo, sin costo alguno. Entre los artistas que participarán en el festival figura el grupo femeninoRimel, un grupo de origen mexicano. La cita es en Bryant Park. De 5 a 10 p.m., en Bryant Park. Informacion: http://www.bryantpark.org

Daniel Sarcos trae su bohemia a Queens

El animador y actor venezolano Daniel Sarcos se presenta en Nueva York, el viernes a las 8 p.m., con su espectáculo de bohemia La Travesía. En el show Sarcos, además de cantar temas que pertenecen a su banda sonora, narra ocurrencias cómicas de su vida personal. El show se efectuará en el club Sabor Latino de Queens, en el 95-35 40th Road, Elmhurst. Más información en http://www.facebook.com/SaborLatinoQueens.

Coney Island Film Festival

Asiste a la edición número 18 del Coney Island Film Festival en el que podrás aprovechar para disfrutar de la proyección de cerca de 100 innovadores cortos, combinados con cintas clásicas. En The Sideshows by The Seashores y el Coney Island Museum. Esta cita es en el 1208 de Surf Avenue. Informacion: http://www.coneyislandfilmfestival.com

Ballet hispánico

Con motivo del Mes de la Herencia Hispana, el Ballet Hispánico estará en escena en el 92 nd Street. Durante esta presentación la compañía ofrecerá un adelanto de Homebound/Alaala y Sobrerisimo, dos piezas que están previstas a presentarse en el Joyce Theater durante la primavera del 2019. A las 12 p.m. Entradas: $15. Información: http://www.92y.org/event/fan-pino-latino

Sábado 15

Concierto: Los amigos invisibles

Disfruta de una selección de lo mejor del repertorio de Los amigos invisibles en un concierto en vivo. Esta función tiene la gran particularidad de que será en un yate. La agrupación de origen venezolano es conocida por temas como Óyeme nena, Espérame y La que me gusta. Desde las 9 p.m., en el Pier 40, Houston st y 12 avenida, 353 West.

Festival de vinos

Prueba cientos de vinos de todas partes del mundo durante el New York Wine Fest, un evento que no solo te permitirá explorar diverso vinos sino también disfrutar de música en vivo y juegos interactivos. El festival además ofrecerá la oportunidad de comprar comida que podrás maridar con los vinos. En el 269 11th avenue en Chelsea. Desde $15. Informacion: http://www.eventbrite.com

Feria callejera en Nueva Jersey

Vive el arte de más de 300 artistas y saborea los platos de 10 camiones de comida en la feria All About Downtown Street Fair. Este evento contará con cuatro escenarios musicales, un área consagrada a los niños y un espacio dedicado a las cervezas. En Grove st., path, Nueva Jersey. La entrada es gratuita. De 12 a 8 p.m. Informacion: http://www.jcdowntown.org

Domingo 16

Concierto: Grupo de Ahora

Grupo de ahora, una propuesta local, te pondrá a bailar toda la noche a ritmo de una contagiosa fusión musical que parte del merengue típico dominicano. La banda, que celebró su primer año a finales del mes pasado, estará en escena a partir de las 10 p.m., en Lucky 7 tapas bar restaurant, 1447 Saint Nicholas avenue, Manhattan. La entrada a esta fiesta es gratuita.

Fiesta boricua en SOB’s

Disfrute de la mejor música de Puerto Rico con Plena Libre, grupo musical ganador de varios premios Emmy que recoge la mejor música de la isla desde 1994 mezclándola perfectamente con otros géneros musicales. Este domingo tiene la posibilidad de verlos y bailar, a las 7 p.m. en directo en Sound Of Brazil, 204 Varick St. Más información en http://www.boletosexpress.com. $20.

Gorayeb en el Festival Mexicano de Brooklyn

El Festival de Independencia de México es uno de los más grandes en el que se celebrará la cultura y diversidad de los diferentes vecindarios. Habrá numerosos puestos de comida típica, merchandaising, grupos folclóricos, payasos y estrellas locales e internacionales. El despacho de abogados Gorayeb tendrá un kiosko con premios y ‘face ainting’ entre las 12 y las 6 p.m. en Sunset Park, en la Quinta avenida de Brooklyn entre las calles 44 y 45. Para saber más visite: http://www.festivalindependenciademexicony.com.