¿Puede USCIS negar solicitud sin dar oportunidad de corregir errores?

Vivo en California y un notario me está ayudando a preparar una solicitud de perdón por haber vivido ilegalmente en los Estados Unidos. He escuchado que migración podría negar mi solicitud si no envío suficiente documentación para apoyar mi caso y no darme la oportunidad de corregir errores. ¿Es cierto? –Dalia J.

Dalia, para empezar, debes detener el trámite que estas haciendo con el notario. Esa persona que supuestamente te está ayudando podría perjudicarte, ya que no es un abogado y posiblemente pueda cometer errores que causen que nieguen tu caso. Además, por ley, notarios, consultores de inmigración, llena papeles y multi-servicios no pueden darte consejos legales.

Una solicitud de exención (perdón) provisional por presencia ilegal es un trámite delicado y debes tener la certeza que eres elegible antes de presentarla. Eso requiere un análisis de tu caso – algo que el notario no puede hacer.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, siglas en inglés) puede negar tu solicitud para el perdón si no eres elegible o si no presentas suficiente evidencia para apoyar tu caso, sin darte la oportunidad de corregirlos.

Por ejemplo, USCIS te negará el caso si no tienes un padre o cónyuge que es ciudadano o residente permanente de los Estados Unidos. También, podría rechazar tu solicitud si no envías suficiente evidencia que demuestre extremo perjuicio para ellos.

Cambios en la política de USCIS

USCIS ha actualizado su política para la evaluación y aprobación de ciertas solicitudes o peticiones.

Antes, USCIS limitaba las negaciones sin una Solicitud de Evidencia (RFE) o una Notificación de Intención de Denegación (NOID) a negaciones requeridas por la ley cuando el solicitante no tenía una base legal para solicitar el beneficio migratorio o presentaba una solicitud para un beneficio o alivio migratorio bajo un programa que había terminado.

En el resto de los casos, USCIS debía emitir un RFE, a menos que “no hubiese posibilidad” de aprobación. Esta política de “no posibilidad” limitaba la aplicación de la discreción total del adjudicador.

Pero a partir del 12 de septiembre del 2018 entró en vigor una actualización de su previa política. Ahora USCIS podrá usar su discreción para negar ciertas solicitudes o peticiones si el inmigrante no envía la evidencia requerida para comprobar su elegibilidad desde un principio.

Según USCIS, el propósito de la política actualizada es restaurar la discreción total de un oficial de inmigración para negar solicitudes o peticiones sin tener que emitir primero un RFE o un NOID.

USCIS quiere desalentar que se presenten “solicitudes o peticiones frívolas o sustancialmente incompletas que se utilizan como presentaciones de “marcador de posición”, y exhorta a los solicitantes y peticionarios a ser diligentes al recopilar y presentar la evidencia requerida”.

Solicitudes o peticiones no afectadas por la política actualizada

La política actualizada de USCIS no afecta a solicitudes o peticiones presentadas antes del 12 de septiembre del 2018. Tampoco afecta a solicitudes de DACA, asilo o refugio.

Recomendaciones

Dalia, debes consultar con un abogado de inmigración con licencia y experiencia antes de comenzar cualquier trámite migratorio.

Antes de solicitar cualquier beneficio migratorio, tú y tu abogado de inmigración deben estar seguros que eres elegible. Esto incluye revisar todas las leyes y regulaciones relacionadas al beneficio migratorio que se solicitará. También, deben leer y cumplir con las instrucciones del formulario o solicitud que se enviará a USCIS.

No envíes tu solicitud a USCIS hasta que tengas toda la evidencia necesaria para solicitar el beneficio migratorio. Si la presentas incorrectamente, USCIS podría negar tu solicitud sin reembolsarte la cuota de la solicitud y enviarte una Notificación de Comparecencia (Notice to Appear, en inglés) ordenando que te presentes a una corte de inmigración para comenzar procedimientos de remoción en tu contra.

