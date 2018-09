Coca-Cola analiza desarrollar bebidas con cannabis para tratar dolores musculare

El cannabidiol es un químico no psicoactivo que se encuentra en las plantas de marihuana

Coca-Cola , el mayor fabricante de bebidas del mundo, planea sumar una bebida infundida con un derivado del cannabis a su portfolio de productos. La compañía con sede en Atlanta mantuvo mantiene “conversaciones serias” con la compañía canadiense Aurora Cannabis Inc. para el desarrollo de una bebida con cannabidiol, el químico no psicoactivo que se encuentra en las plantas de marihuana, comúnmente conocido por las siglas CBD.

“Están bastante avanzados en el camino” de hacer un trato, señaló una fuente con acceso a las negociaciones entre ambas empresas al portal BNN Bloomberg. A diferencia de otras alianzas similares que buscaban comercializar productos capaces de generar efectos similares al consumo de marihuana, esta sería una “bebida de recuperación”, destinada a aliviar calambres, inflamación y dolores.

Kent Landers, un portavoz de Coca Cola, se negó a realizar comentarios sobre estas conversaciones en particular, aunque señaló que “junto con muchos otros en la industria de bebidas, estamos observando de cerca el crecimiento del CBD no psicoactivo como un ingrediente en las bebidas de bienestar funcionales en todo el mundo”. “El espacio está evolucionando rápidamente. No se han tomado decisiones en este momento”, aseguró.

“Como regla, no discutimos iniciativas de desarrollo comercial hasta que estén finalizadas, sin embargo, tenemos la responsabilidad de que nuestros accionistas consideren adecuadamente todas las oportunidades relevantes presentadas”, dijo por su parte Heather MacGregor, una portavoz de Aurora.

De acuerdo con un informe reciente del Hemp Business Journal, el mercado de consumidores de CBD crecerá de los escasos US$202 millones que registró en 2015 a US$2120 millones en 2020. Coca Cola, que facturó US$35.400 millones en 2017, ya había iniciado un diálogo dos meses atrás con Aphria Inc, otra firma canadiense especializada en productos derivados de la marihuana, pero las conversaciones no progresaron.