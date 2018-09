¿Quién era Celia Barquín Arozamena, la golfista asesinada en Iowa?

La Policía ha confirmado que un hombre de 22 años de nombre Collin Daniel Richardas ha recibido cargos por e asesinato de la golfista amateur Celia Barquín Arozamena, quien fue encontrada muerta en un campo de golf de Ames, Iowa este lunes.

Según los reportes, la causa de la muerte fueron multiples puñaladas en tórax, cabeza y cuello tras ser tomada por asalto por su atacante, un sin techo que vivía en una casa de campaña cercana a donde el cuerpo fue encontrado.

***Update*** Ames Police charge Collin Daniel Richards, age 22 with 1st Degree Murder. Please keep the victim and her family in your thoughts and prayers. pic.twitter.com/XmpSx9X0m0

La golfista de 22 años nacida el 6 de julio de 1996 en Puente San Miguel, en Cantabria, España, era estudiante de Iowa State, en 2018 ganó el campeonato de la Big 12 y fue nombrada por los Cyclones como Atleta Femenina del Año.

La estudiante de Ingeniería Civil logró la calificación al United States Women’s Open Championship y de paso ganó el European Ladies Amateur Championship en Eslovaquia. La Universidad ha confirmado que realizarán un homenaje durante el partido de Futbol Americano contra Akron de este sábado.

“Celia had an infectious smile, a bubbly personality and anyone fortunate enough to know her was blessed. Our Cyclone family mourns the tragic loss of Celia, a spectacular student-athlete and ISU ambassador.” – ISU Athletics Director Jamie Pollard

18 de septiembre de 2018