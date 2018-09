¿Es el Kia Niro el mejor automóvil de todos los tiempos?

La SUV estandarte de Kia abre un nuevo mercado con el lanzamiento de su versión eléctrica, con más autonomía de la pensada

Apenas hace unos meses el Kia Niro, la SUV estandarte de la marca sudcoreana fue nombrado en estas mismas páginas como el auto más confiable del mercado y sus bonos siguen en aumento, por lo que quizá y sin saberlo, nos encontremos ante el mejor automóvil de todos los tiempos.

En su versión híbrida, la cual fue la que ganó el premio, hablamos de un vehículo con 139 caballos de fuerza y hasta 146 combinados que lo hacen bastante decente en ese rubro y también eficiente, pues 43 millas por galón de gasolina no son para nada despreciables en cuanto a economía.

Bien, pues como ya habíamos anunciado, este auto de naturaleza verde será ahora totalmente eléctrico y se pondrá a la venta una vez que sea presentado al público en el Paris Motor Show de octubre.

La marca anunció ya que el nuevo Kia e-Niro, basado totalmente en los modelos híbrido e híbrido plug in, será capaz de recorrer 301 millas con una sola carga y más allá, para completar la carga al 80 por ciento, se requerirían solamente 50 minutos.

La SUV para cinco pasajeros tendrá dos opciones, la primera con una batería de 39.2 kWh que brinda la energía para 193 millas y la otra de 64 kWh que será la que posibilite las 301 millas de recorrido por carga completa.

Este vehículo combinará la tecnología ya usada en los híbridos para almacenar energía y así ahorrar baterías, es decir, contará con frenos regenerativos que usarán la energía cinética a su favor, además de tener el sistema Predictive Energy Control (PEC) que lo que consigue es guiar a quien conduce para indicar cuando debe dejar de acelerar y así ahorrar aún más energía.

La primera versión de batería brinda 132 caballos de potencia y logra acelerar de 0 a 60 millas por hora en 9.8 segundos, mientras que el paquete más grande no solo acelera dos segundos más rápido sino que brinda

De esta forma, este vehículo, que no es el más potente como podemos ver, pero sí uno de los más manejables, cómodos y definitivamente el más confiable, llena por mucho los estándares de quienes buscan poseer un gran auto que quizá se convierta en el mejor automóvil de la historia.